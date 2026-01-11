قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بورسعيد تسجل إنجازا طبيا عالميا بتقنية مصرية مبتكرة لعلاج مرض نادر دون جراحة..تفاصيل
وزير التعليم: نسعى للوصول إلى 500 مدرسة يابانية خلال 5 سنوات
بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمشروع الضبعة براتب يصل إلى 35 الف جنيه
صخور من فجر الزمن تكشف لغز نشأة القمر | إيه الحكاية
تصاعد التوترات يرفع أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

صخور من فجر الزمن تكشف لغز نشأة القمر | إيه الحكاية

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

كشفت دراسة علمية حديثة عن أدلة جديدة ومثيرة حول كيفية تشكل الأرض والقمر، مستندة إلى بلورات دقيقة مخبأة داخل أقدم صخور معروفة في أستراليا، تعود إلى ما يقارب 3.7 مليارات سنة وتشير النتائج إلى أن القارات الأرضية لم تبدأ بالنمو إلا بعد مئات الملايين من السنين من ولادة الكوكب نفسه، في اكتشاف يعيد النظر في فهمنا للتاريخ المبكر للأرض.

الدراسة، التي قادتها طالبة الدكتوراه ماتيلدا بويس، نشرت في مجلة Nature Communications، ووصفتها الأوساط العلمية بأنها خطوة مهمة لفهم أصول كوكب الأرض وعلاقته بالقمر.

أقدم صخور أستراليا تحت المجهر

ركز فريق البحث على صخور تعرف باسم الأنورثوسيت، جمعت من منطقة مورشيسون في غرب أستراليا وتعد هذه الصخور الأقدم المكتشفة في القارة الأسترالية، ومن أقدم الصخور على سطح الأرض على الإطلاق.

وتكمن أهمية هذه الصخور في احتوائها على بلورات من الفلسبار البلاجيوكلازي، والتي تحتفظ ببصمة كيميائية ونظائرية نادرة تعود إلى الغلاف الأرضي القديم، ما يتيح للعلماء نافذة فريدة على الظروف التي سادت الكوكب في بداياته.

تحدي ندرة السجل الجيولوجي المبكر

وقالت ماتيلدا بويس إن فهم توقيت ومعدل نمو القشرة الأرضية المبكرة ظل موضع جدل طويل، بسبب الندرة الشديدة للصخور التي تعود إلى تلك الفترات السحيقة.

وللتغلب على هذا التحدي، استخدم الباحثون تقنيات تحليل عالية الدقة مكنتهم من فحص أجزاء غير ملوثة من البلورات، ما سمح بالحصول على بيانات دقيقة حول التركيب الكيميائي للأرض في عصورها الأولى.

متى بدأت القارات بالتشكل؟

تشير الأدلة الكيميائية التي توصل إليها الباحثون إلى أن قارات الأرض لم تتشكل فور نشأة الكوكب، بل بدأ نمو القارات على نطاق واسع قبل نحو 3.5 مليارات سنة، أي بعد ما يقارب مليار سنة من تشكّل الأرض.

ويمثل هذا الاكتشاف تحدياً للتصورات التقليدية التي افترضت أن القشرة القارية تطورت بسرعة أكبر، كما يوفر إطارا زمنيا جديدا لفهم تطور الكوكب وبدايات الاستقرار الجيولوجي الذي مهد لاحقا لظهور الحياة.

تشابه مدهش بين صخور الأرض والقمر

في خطوة لافتة، قارن الباحثون نتائجهم بعينات صخرية جُمعت من سطح القمر خلال مهمات أبولو التابعة لوكالة ناسا وأظهرت المقارنة تشابها كبيرا في التركيب الكيميائي بين صخور الأنورثوسيت الأرضية ونظيراتها القمرية.

وقالت بويس: "صخور الأنورثوسيت نادرة على الأرض لكنها شائعة جداً على سطح القمر، وقد أظهرت تحليلاتنا أن الأرض والقمر تشاركا التركيب الأولي نفسه قبل نحو 4.5 مليارات سنة."

الاصطدام العظيم النظرية الأقرب للحقيقة

تعزز هذه النتائج فرضية الاصطدام العملاق، التي تفترض أن جسما كوكبيا ضخما اصطدم بالأرض في مراحلها المبكرة، ما أدى إلى تناثر مواد اندمجت لاحقا لتشكيل القمر.

وتختتم بويس إن هذا الاصطدام عالي الطاقة لا يفسر فقط نشأة القمر، بل يساعد أيضا في فهم التطور الداخلي المبكر للأرض وبنيتها الجيولوجية.

تشكل الأرض تشكل الأرض والقمر الأنورثوسيت منطقة مورشيسون مهمات أبولو التابعة لوكالة ناسا

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

مونديال 2026

من المسح ثلاثي الأبعاد إلى غياب النجوم.. مونديال 2026 بين ثورة التكنولوجيا وصدمات الغياب

أمم أفريقيا

حاسوب عملاق يتنبأ ببطل كأس الأمم الأفريقية 2025.. من هو؟

منتخب المغرب

قرار مفاجئ بتغيير طاقم حكام مباراة المغرب والكاميرون.. ما السبب؟

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

الكبد
الكبد
الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد