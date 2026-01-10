قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز على سماح ومجدي الطويل بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة
ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025
قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة فى دوائر محافظة الفيوم بانتخابات النواب
نتائج انتخابات النواب.. فوز أحمد جبيلي بقسم أول أكتوبر بالجيزة
نتائج انتخابات النواب.. فوز محمد سلطان ووسيم كمال بقسم الأهرام بالجيزة
رئيس الحكومة: مستشفي أم المصريين يُعد جزءًا من خطتنا الشاملة للتطوير
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز جرجس عوض الله لاوندي صليب ومحمد علي عبد الحميد بالدائرة السابعة العمرانية بالجيزة
رئيس وزراء بولندا: تهديدات أمريكا بالسيطرة على جرينلاند تثير التوترات بالناتو
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز أبو بكر علي غريب بالدائرة الثالثة البدرشين بالجيزة
بث مباشر | الوطنية للانتخابات تعلن نتائج الـ27 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى
ظواهر فلكية نادرة.. قمر الثلج يضيء سماء فبراير 2026

أمينة الدسوقي

يشكل اكتمال القمر في شهر فبراير 2026 حدثا فلكيا لافتا لهواة مراقبة السماء، إذ يطل البدر المعروف باسم «قمر الثلج» بضيائه الكامل، مصحوبا بعدد من المشاهد السماوية المميزة التي تضيف إلى جمال الليل في قلب الشتاء.

موعد اكتمال قمر فبراير 2026

يبلغ قمر فبراير ذروة اكتماله في الساعة (22:09 بتوقيت غرينتش) يوم الأول من فبراير، حين يقع القمر في الجهة المقابلة تمامًا للشمس، فيبدو قرصه مضاءا بالكامل كما يرى من الأرض.

أفضل وقت وأماكن مشاهدة قمر الثلج

يمكن رصد قمر الثلج بوضوح عبر النظر نحو الشرق عند غروب شمس الأول من فبراير، حيث يظهر منخفضا قرب الأفق بجوار نجوم كوكبة السرطان.

وسيبدو القمر أكبر حجما مما هو عليه في الواقع، نتيجة ظاهرة بصرية تعرف بـ«وهم القمر»، التي تجعل أدمغتنا تفسر القمر القريب من الأفق على أنه أضخم، رغم ثبات حجمه الزاوي الحقيقي.

كما قد يكتسب القمر لونا أصفر أو برتقاليا دافئا، بفعل تشتت الأطوال الموجية الزرقاء القصيرة للضوء أثناء مروره عبر الغلاف الجوي للأرض.

لماذا يُطلق عليه اسم «قمر الثلج»؟

يرتبط اسم قمر الثلج بغزارة تساقط الثلوج التي تميز هذه الفترة من العام في نصف الكرة الشمالي.

وتحمل هذه الظاهرة القمرية أسماء أخرى في التراث الشعبي، منها:

«القمر الجائع» في إشارة إلى شح الغذاء خلال أشهر الشتاء القاسية.

«قمر الدب» وهو اسم أطلقته بعض قبائل السكان الأصليين في أمريكا الشمالية، تزامنا مع موسم ولادة أشبال الدببة.

«قمر العاصفة» بسبب الأحوال الجوية المضطربة التي يشهدها شهر فبراير، وفقًا للمرصد الملكي في غرينتش.

مشاهد فلكية مرافقة للبدر

لا يقتصر جمال السماء في هذه الليلة على القمر وحده، إذ يمكن لهواة الفلك رصد عدد من الأجرام اللامعة، أبرزها كوكب المشتري يظهر كنجم ساطع في سماء الشرق، إلى جانب نجمي كاستور وبولوكس من كوكبة الجوزاء ويعد المشتري هدفا مثاليا للرصد في أوائل فبراير، بعد أسابيع قليلة من وصوله إلى وضع التقابل في 10 يناير، حيث بلغ ذروة سطوعه لعام 2026.

كوكب زحل يُرى كنقطة لامعة منخفضة فوق الأفق الغربي عند غروب الشمس، بالقرب من نجوم كوكبة الحوت، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد أقل من أربع ساعات.

عنقود خلية النح جمال خافت تحت ضوء القمر

بالنظر شرقا عند الغروب، سيظهر قمر الثلج على بعد أقل من 10 درجات  إلى أسفل يسار عنقود خلية النحل الواقع في قلب كوكبة السرطان.

ويضم هذا العنقود المفتوح نحو 1000 نجم شاب، إلا أن رصده سيكون صعبا هذه المرة بسبب سطوع القمر المكتمل الذي يطغى على ضوء النجوم الخافتة.

نصائح لمراقبة أفضل

اختر موقعا بعيدًا عن أضواء المدن قدر الإمكان.

استخدم منظار فلكيا بسيطا لرصد الكواكب، مع العلم أن القمر يرى بوضوح بالعين المجردة.

راقب القمر عند لحظة الشروق أو الغروب للاستمتاع بتأثير الألوان ووهم الحجم الكبير.

بهذا المشهد المتكامل، يمنح قمر الثلج في فبراير 2026 فرصة مثالية لعشاق الفلك للاستمتاع بليلة شتوية تجمع بين سحر القمر، ولمعان الكواكب، وعبق التقاليد الفلكية القديمة.

