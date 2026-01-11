القارئ البريطاني بعد تقبيل رأس القلاجي: أنا جنبه أروح فين.. ولجنة التحكيم: أداؤك يليق بالكبار

شهدت الحلقة الثامنة عشرة من برنامج «دولة التلاوة» أمس لحظات مليئة بالروحانية والتفاعل الإنساني، وذلك مع حضور القارئ البريطاني الشيخ محمد أيوب عاصف ضيفًا مميزًا على المنافسة، وسط مشاركة المتسابقين محمد ماهر شفيق، محمد القلاجى، ومحمود السيد عبد الله.

لحظات مؤثرة على المسرح: «هي دي مصر»

تميزت الحلقة بمشهد مؤثر جمع بين الشيخ أيوب عاصف والمتسابق المصري محمد القلاجى، حيث عبر الشيخ عن إعجابه بالمتسابق قائلاً: «أنا جمبه أروح فين؟.. هي دي مصر»، قبل أن يصافحه ويقبّل رأسه في لحظة جسدت الاحترام المتبادل والتقدير العميق لصوت القارئ المصري وأدائه.

قراءة مشتركة مع محمود السيد

وفي فقرة أخرى، صعد الشيخ أيوب عاصف لقراءة القرآن بجوار محمود السيد عبد الله، مصطحبًا معه كلمات تقدير وعاطفة:«الشيخ محمود أخونا وزميلنا، سافرنا سويًا وحضنا حفلات كثيرة، وهو من أعلام التلاوة».

المشهد شهد مصافحة واحتضانًا دافئًا يعكس روح المحبة والإخاء بين القراء، مؤكدًا على أن التلاوة تجمع القلوب قبل الأصوات.

لجنة التحكيم: محمد القلاجى نموذج للإتقان والتميز

أشاد أعضاء لجنة التحكيم بالمتسابق محمد القلاجى، معتبرينه مثالًا للأداء المتميز، حيث قالوا:

«ما شاء الله، الأداء راقٍ ومتميز، لا أخطاء تجويدية، وأداؤك يليق بالكبار..انت عجوز يا سيدي محمد».

ورافق التعليقات المزاح اللطيف بين أعضاء اللجنة، مؤكدين على الثبات والمهارة في الأداء.

مصطفى حسني: رحلة جهد وصبر خلف كل قراءة

وشرح الداعية الإسلامي مصطفى حسني أن قراءة القلاجى لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة شهور من الحفظ والمراجعة والتضحيات:«اخترت الأنفع على الأمتع، وقدمت مجهودًا يفوق المتعة العادية، وهذه بداية طريق طويل»، مؤكدًا أن الإصرار والمثابرة هما سر النجاح في التلاوة.

المتسابقون يحيون تترات إذاعة القرآن لتخفيف التوتر

قبل إعلان النتائج، قدّم المتسابقون الثلاثة محمد ماهر شفيق، محمد القلاجى، محمود السيد عبد الله مقاطع من تترات إذاعة القرآن الكريم الشهيرة بأصوات عذبة، لكسر توتر الانتظار وتهيئة الأجواء قبل تحديد المتأهلين.

القلاجى ومحمود السيد يتأهلان… وشفيق ينتظر تصويت الجمهور

حصل محمد القلاجى على 275 درجة، بينما حصل محمود السيد عبد الله على 274 درجة، ليضمن كلاهما التأهل للجولة المقبلة.

أما محمد ماهر شفيق، فقد حصل على 271 درجة، ليخرج مبدئيًا من المنافسة، مع استمرار فرصة العودة من خلال تصويت الجمهور عبر منصات البرنامج وتطبيق Watch It.

برنامج «دولة التلاوة»: مشاركة واسعة وأصوات متميزة

شهد البرنامج إقبالًا كبيرًا من المتسابقين، حيث تجاوز عدد المشاركين 14 ألف متسابق من جميع محافظات مصر، وتم اختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم من أبرز القامات الدينية

تشمل لجنة التحكيم نخبة من أبرز الشخصيات الدينية والعلمية، على رأسهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك في البرنامج كبار ضيوف الشرف، من بينهم وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد، وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي جمعة، إضافة إلى قراء بارزين من مصر والعالم الإسلامي.

جوائز ضخمة للفائزين وفرصة لتسجيل المصحف الشريف

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما، وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، إضافة لتشريفهما بإمامة صلاة التراويح في مسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.