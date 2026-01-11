من تأهل ومن غادر؟.. نتيجة برنامج دولة التلاوة والقلاجي يشعل المنافسة

اختتمت حلقة السبت من برنامج دولة التلاوة، بمشاركة ثلاثة متسابقين، وهم: محمد ماهر شفيق، ومحمد القلاجي، ومحمود السيد عبدالله.

وحسمت لجنة التحكيم في برنامج دولة التلاوة، نتيجة حلقة اليوم، وجاءت كالآتي: حصول المتسابق محمد ماهر شفيق، على 271 درجة.

كما حصل المتسابق محمد القلاجي: 275 درجة، والذي حصل لأول مرة في المسابقة يحصل على الدرجة النهائية في من خبير المقامات الدكتور طه عبد الوهاب، وهي 77 درجة، وحصول المتسابق محمود السيد عبدالله، على 274 درجة.

وبناءا على هذه النتيجة تأهل المتسابقان: محمد القلاجي، ومحمود السيد عبدالله إلى المرحلة التالية من البرنامج، ومغادرة محمد ماهر شفيق، منافسات دولة التلاوة.

هتعمل فينا إيه تاني

وقرأ المتسابق محمد القلاجي، آيات قرآنية في حلقة السبت من برنامج دولة التلاوة، أمام لجنة التحكيم.

وبعد الانتهاء من القراءة، علقت لجنة التحكيم على التلاوة، حيث قال الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف: بسم الله ما شاء الله عليه أبدع في القراءة حكما وتجويدا ولا توجد أي أخطاء تجويدية.

وتابع الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الصوتية: لو طولت أصعدك للمرحلة الأخيرة دلوقتي هصعدك.

وأكمل التعليق، القارئ طه النعماني: معنديش حاجة أقولها، وبعدين معاك انت هتعمل فينا ايه تاني، ربنا يبارك فيك ويحفظك.

أصعب مسابقة شوفتها في حياتي

وبدأ المتسابق محمد ماهر شفيق، حلقة السبت من برنامج دولة التلاوة، وقرأ آيات قرآنية أمام لجنة التحكيم.

وبعد الانتهاء من القراءة، علق الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، على تلاوة المتسابق محمد ماهر شفيق، وقال: الأحكام التجويدية سليمة كلها والقراءة متقنة والصوت جيد ولا توجد أخطاء.

وقال الدكتور طه عبد الوهاب خبير المقامات: أعترف وأقر إن دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي.

وتابع: وهذا يثبت أن مصر دولة التلاوة وإن شاء الله هنوصل للصفوة من القراء باتقان ما بعده اتقان.

تكريم الشيخ أحمد عامر

وكرم برنامج دولة التلاوة في حلقة السبت، القارئ الراحل الشيخ أحمد عامر، الذي كان يعيش القرآن وليس مجرد قارئ له.

ونشر برنامج دولة التلاوة، تقرير عن قصة حياة القارئ الشيخ أحمد عامر، حيث ولد في عام 1927 في قرية العساكرة بمحافظة الشرقية وكان القرآن رفيقه وحفظ القرآن كاملا في عمر تسع سنوات بقلبه وعقله وروحه، وبدأ رحلته مع دراسة القراءات السبع.

وبدأ صوت الشيخ أحمد عامر، يلفت نظر أهالي قريته وذاع صيته ونجح في الإذاعة وسجل الشيخ احمد عامر تلاوات ما زالت حية حتى اليوم.

تميز بأسلوب مميز يجمع بين عذوبة النغم وقوة الأداء ولذلك لقبوه بالقارئ الخاشع.