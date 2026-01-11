قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
وزير الأوقاف: نعمل على خطاب تنوير وعمران يجمع ولا يفرق
وزير الثقافة يكرم د. أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمل جديد لمرضي الصدفية.. الرعاية الصحية تعلن عن أكبر مركز علاجي بالإسماعيلية

مجمع الإسماعيلية الطبي
مجمع الإسماعيلية الطبي
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن وحدة الصدفية وعلاج الأمراض المناعية بقسم الجلدية بمجمع الإسماعيلية الطبي تمثل نموذجًا متقدمًا للرعاية الصحية التخصصية، حيث تقدم خدمات طبية متكاملة لنحو 1300 مريض شهريًا، ضمن إطار يوافق أحدث المعايير العلمية والطبية المعتمدة دوليًا.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن الوحدة تختص بتشخيص وعلاج عدد من الأمراض المناعية والجلدية المعقدة، من بينها الصدفية، البهاق، سرطان الجلد، أمراض الفقاع المناعي، إلى جانب حالات مناعية أخرى تتطلب تدخلات دقيقة وخطط علاجية متقدمة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن وحدة الصدفية والأمراض المناعية تضم 4 أقسام رئيسية متخصصة، تشمل وحدة العلاج الضوئي الكيميائي، وحدة الحقن البيولوجي، وحدة الحقن المناعي لعلاج السنط، وقسم المتابعة الداخلية للحالات التي تستدعي رعاية طبية مستمرة، بما يضمن استمرارية العلاج ودقة المتابعة.

 أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الوحدة تعتمد على أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا، وعلى رأسها العلاج البيولوجي باستخدام تقنيات حديثة وآمنة، إلى جانب العلاج بالأشعة فوق البنفسجية، والتي أثبتت فاعليتها في تخفيف الأعراض المصاحبة للصدفية، وتحسين الحالة الجلدية، وتقليل معدلات الانتكاس.

وأكد رئيس الهيئة أن الوحدة تعمل من خلال فرق طبية متخصصة من الاستشاريين والأخصائيين في الأمراض الجلدية والمناعية، مدعومة بتجهيزات طبية حديثة وتقنيات متطورة، بما يسهم في تقديم خدمات دقيقة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي على أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالجوانب النفسية والاجتماعية للمرضى، حيث تقدم الوحدة برامج دعم نفسي وتثقيف صحي، تهدف إلى رفع وعي المرضى بطبيعة أمراضهم، ومساعدتهم على إدارة الأعراض اليومية، والتأكيد على أهمية الالتزام بالخطة العلاجية ونمط الحياة الصحي.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن التطوير المستمر لخدمات وحدات الأمراض المناعية يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتحسين جودة حياة المرضى، وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية، واستعادة الثقة، بما يعكس التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم خدمات صحية إنسانية متكاملة ومستدامة.

هيئة الرعاية الصحية الصدفية الأمراض المناعية التأمين الصحي الشامل البهاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

نجحنا في إنتاج العديد من مكونات الإنتاج المحلي.. مدبولي يعلن افتتاح 9 مصانع

إلهام أبو الفتح

صدى البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح بعنوان «متحف برلمان الشعب»

أرشيفية

أسعار صرف العملات اليوم الأحد 11 يناير في البنوك

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد