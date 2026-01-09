قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
رفده من الشغل.. شاب يطعن مديره ثم ينهي حياته داخل مطعم بالعجوزة.. تفاصيل صادمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس الرعاية الصحية يتابع جودة خدمات السياحة العلاجية بجنوب سيناء

الدكتور أحمد السبكي فى جولة بمستشفيات
الدكتور أحمد السبكي فى جولة بمستشفيات
ايمن محمد

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على انتظام سير العمل، وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوافدين، والتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة داخل منشآت الهيئة.

وشملت الجولة مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث تفقد رئيس الهيئة أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، واطمأن على جاهزية الفرق الطبية وتوافر المستلزمات والخدمات العلاجية، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتقديم رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطنين وتعكس مكانة المنظومة الصحية الجديدة.

وخلال جولته، تابع الدكتور أحمد السبكي مستوى خدمات السياحة العلاجية المقدمة بالمستشفى، وحرص على استطلاع آراء عدد من المرضى الأجانب حول جودة الخدمات الطبية ومدى رضاهم عن مستوى الرعاية الصحية، مشددًا على أن تطوير السياحة العلاجية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للهيئة، خاصة بمحافظة جنوب سيناء لما تتمتع به من مقومات سياحية عالمية.

وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء قدمت أكثر من 3.1 مليون خدمة طبية وعلاجية منذ بدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من بينها 1.1 مليون خدمة طبية تم تقديمها بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين والوافدين ورفع كفاءة الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي استمرار الهيئة في العمل على الارتقاء المستمر بمستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، إلى جانب الوافدين الأجانب، في إطار مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر»، بما يسهم في دعم مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة العلاجية، وتعزيز ثقة المنتفعين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

