رئيس الرعاية الصحية يتابع جودة خدمات السياحة العلاجية بجنوب سيناء

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على انتظام سير العمل، وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوافدين، والتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة داخل منشآت الهيئة.

وشملت الجولة مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث تفقد رئيس الهيئة أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، واطمأن على جاهزية الفرق الطبية وتوافر المستلزمات والخدمات العلاجية، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتقديم رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطنين وتعكس مكانة المنظومة الصحية الجديدة.

وخلال جولته، تابع الدكتور أحمد السبكي مستوى خدمات السياحة العلاجية المقدمة بالمستشفى، وحرص على استطلاع آراء عدد من المرضى الأجانب حول جودة الخدمات الطبية ومدى رضاهم عن مستوى الرعاية الصحية، مشددًا على أن تطوير السياحة العلاجية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للهيئة، خاصة بمحافظة جنوب سيناء لما تتمتع به من مقومات سياحية عالمية.

وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء قدمت أكثر من 3.1 مليون خدمة طبية وعلاجية منذ بدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من بينها 1.1 مليون خدمة طبية تم تقديمها بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين والوافدين ورفع كفاءة الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي استمرار الهيئة في العمل على الارتقاء المستمر بمستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، إلى جانب الوافدين الأجانب، في إطار مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر»، بما يسهم في دعم مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة العلاجية، وتعزيز ثقة المنتفعين في منظومة التأمين الصحي الشامل.