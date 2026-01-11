شركات السياحة تجتمع مع المسؤولين عن الحجاج بمكة.. لهذا السبب

في بداية ماراثون اللقاءات المكثفة بمكة المكرمة استعدادا لموسم الحج ، عقد وفد اللجنة العليا للحج والعمرة من ممثلي القطاع الخاص من اتحاد الغرف وغرفة شركات السياحة لقاء مهما مع عدد من الشركات المسؤولة عن خدمات الحج المسؤولة عن خدمات حجاج شركات السياحة.

بحث اللقاء أهم ملامح مخيمات الحجاج بكافة برامج الحج السياحي ومستوياته المختلفة " فاخر وخمس نجوم واقتصادي وبري " ، وكذلك بحث الأماكن المقترحة لمخيمات الحج السياحي في مني وعرفات.

غرفة شركات السياحة



حضر اللقاء من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية ، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات ، ووليد خليل رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة



كما حرصت وزارة السياحة والآثار علي حضور الاجتماع لمتابعة ما تم الاتفاق عليه والاطمئنان على أماكن إقامة حجاج الشركات و مطابقتها للضوابط حيث شارك في الاجتماع المهندس محمد رضا مدير عام إدارة السياحة الدينية بالوزارة.

وقد قام بإعداد جدول أعمال الاجتماع والترتيب والتنسيق لعقده ساهر سليم مدير السياحة الدينية بغرفة الشركات.

وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض توضيحي يكشف الأماكن التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الحج والعمرة بالتنسيق بين الشركة المسؤولة وغرفة الشركات.

علامات إرشادية ومسارات بألوان توضيحية

وخلال اللقاء تم استعراض الاستعدادات لموسم الحج وما سيتم في مخيمات السياحة ، وتم الاتفاق على أن تكون كافة مخيمات السياحة لكل البرامج من خامات متميزة ومتقاربة لكل المستويات والبرامج ، كما تم عرض تصور نال إعجاب الوفد المصري للاهتمام باللاند سكيب خاصة بمخيمات عرفات حيث تسمح المساحة بذلك وكذلك الاستراحات وأماكن الصلاة مع الحرص على زيادة أعدادها.



وأكد مسؤولو الشركة، أنه سيكون هناك علامات إرشادية بصورة كبيرة لتسهيل تحركات الحجاج داخل المخيمات ، كما سيتم تحديد مسارات لسير الحجاج بالمخيمات مع زيادة عددها ، و وجود ألوان بكل مسار على أن يتم توحيد كل لون مع أحد الخيام مع وجود كل تلك الألوان بكل طرقات المخيم للتسهيل على الحجاج للوصول إلى مخيماتهم دون عناء.



ومن النقاط المهمة التي تم الاتفاق عليها بالاجتماع وجود الية لاول مرة لمنع مشاكل الخيام والزحام بها ، حيث سيتم طباعة كارت مخصص لكل حاج يحمل اسمه وصورته ورقم ولون مخيمه ، ورقم المقعد أو " الصوفا بد " الخاصة به وطباعة تلك الكروت وتسليمها للحجاج قبل وصولهم للأراضي المقدسة ، منعا للخلافات وضمان وجود مكان لكل حاج بالمخيمات، مع وجود قائمة باسماء جميع الحجاج على مدخل المخيم مع ارقام مقاعدهم به



وتم الاتفاق كذلك على الاستعانة بأفراد امن مدربين على كافة أبواب المخيمات بمنع دخول أي أفراد أو حجاج من غير المقيمين بالمخيم منعا لأية مشاكل كانت تحدث من الغرباء عن المخيم .



ومن جانبهم أعرب أعضاء الوفد المصري أنهم سيتابعون علي مدار الساعة كافة الإجراءات لضمان نجاح الموسم وتقديم افضل الخدمات لحجاج الشركات ، معربين عن ثقتهم في ان مسؤلي الراجحي سيبذلون أقصى جهد ممكن لانجاح الموسم.