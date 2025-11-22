مايا مرسي توجه بتوفير الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية

وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية للموسم المقبل خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج .

وقالت مرسي أن الوزارة حرصت على تقديم خدمات مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال العام الماضى، ونحرص هذا العام على تقديم الخدمات الكاملة للحجاج .

نظمت وزارة التضامن اليوم فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م بوزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسر الحج التابعة للوزارة والدكتور محمد العقبى مساعد وزير التضامن التضامن الاجتماعى، حيث يتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.