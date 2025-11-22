محمد صلاح يطارد رقم قياسيا امام نوتنجهام فورست

يطارد محمد صلاح نجم فريق ليفربول، رقما قياسيا، خلال مشاركته ضد نوتنجهام فورست، ضمن مجريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتستأنف منافسات الدوري الإنجليزي، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ويستقبل ليفربول بقيادة أرني سلوت، فريق فورست بقيادة شون دايتش.

ويعد صلاح هو أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 276 (188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة)، متساويا مع واين روني (مانشستر يونايتد)، ويسعى صلاح لفض الشراكة في لقاء اليوم.

سيتولى سلوت قيادة ليفربول للمرة الخمسين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق الفوز في 31 مباراة من أصل 49، مقابل 9 تعادلات و9 هزائم.