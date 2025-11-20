صراع إنجليزي على ضم أنطوان سيمينيو لخلافة محمد صلاح

تشهد سوق الانتقالات الشتوية المقبلة صراعًا متصاعدًا بين كبار الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد مع المهاجم المتألق أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث، والذي ارتبط اسمه مؤخرًا بخلافة المصري محمد صلاح في ليفربول.

ووفقًا لما كشفه الصحفي البريطاني ديفيد أورنستين في تصريحات لصحيفة ذا أتلتيك، فإن ليفربول يعد الأكثر اهتمامًا باللاعب، إلا أن المنافسة مفتوحة مع أندية أخرى كبرى. وقال أورنستين:"يبدو أن ليفربول مهتم بشدة، لكن هناك فرقًا أخرى تتنافس أيضًا، أبرزها مانشستر سيتي وتوتنهام".

وأكد الصحفي أن هذه الأندية الثلاثة تُعد الأقرب لحسم الصفقة في حال قرر اللاعب الرحيل خلال الميركاتو الشتوي، مشيرًا إلى إمكانية حدوث تغييرات بناءً على تطورات السوق.

وسبق أن ارتبط اسم سيمينيو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، إلا أن أولويات النادي تغيرت بعد تعاقده مع ماتيوس كونيا وبريان مبيومو في الصيف الماضي.

ويمتلك مهاجم بورنموث شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ 65 مليون جنيه إسترليني في يناير المقبل، على أن ينخفض إلى ما يزيد قليلًا عن 50 مليون جنيه إسترليني في الصيف.