قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع إنجليزي على ضم أنطوان سيمينيو لخلافة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

 

تشهد سوق الانتقالات الشتوية المقبلة صراعًا متصاعدًا بين كبار الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد مع المهاجم المتألق أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث، والذي ارتبط اسمه مؤخرًا بخلافة المصري محمد صلاح في ليفربول.

ووفقًا لما كشفه الصحفي البريطاني ديفيد أورنستين في تصريحات لصحيفة ذا أتلتيك، فإن ليفربول يعد الأكثر اهتمامًا باللاعب، إلا أن المنافسة مفتوحة مع أندية أخرى كبرى. وقال أورنستين:"يبدو أن ليفربول مهتم بشدة، لكن هناك فرقًا أخرى تتنافس أيضًا، أبرزها مانشستر سيتي وتوتنهام".

وأكد الصحفي أن هذه الأندية الثلاثة تُعد الأقرب لحسم الصفقة في حال قرر اللاعب الرحيل خلال الميركاتو الشتوي، مشيرًا إلى إمكانية حدوث تغييرات بناءً على تطورات السوق.

وسبق أن ارتبط اسم سيمينيو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، إلا أن أولويات النادي تغيرت بعد تعاقده مع ماتيوس كونيا وبريان مبيومو في الصيف الماضي.

ويمتلك مهاجم بورنموث شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ 65 مليون جنيه إسترليني في يناير المقبل، على أن ينخفض إلى ما يزيد قليلًا عن 50 مليون جنيه إسترليني في الصيف.

ليفربول أنطوان سيمينيو بورنموث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

مهرجان الكارتيه بشرم الشيخ

بمشاركة 400 لاعب.. انطلاق مهرجان شرم الشيخ الأول للكاراتيه في جنوب سيناء| صور

جانب من الفعاليات

بمشاركة أئمة الأوقاف.. انعقاد مقارئ الجمهور بمساجد كفر الشيخ | صور

الطالب يوسف عماد المتغيب بسوهاج

اختفاء طالب في أخميم بسوهاج.. ووالدته : رجعولي ابني

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد