القائمة النهائية لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع:

هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط:

محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم:

محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف