مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس العرب قطر 2025

يستعد منتخب مصر الثاني للإعلان عن قائمته النهائية المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا.

خاض المنتخب المصري مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري على ملعب القاهرة الدولي ضمن برنامج الإعداد للبطولة، حيث انتهت المباراة الأولى بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما انتهت المواجهة الثانية بالتعادل السلبي.

جدول مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة جدول مباريات المنتخب المصري في دور المجموعات، وجاء على النحو التالي:

الجولة الأولى: مصر × الفائز من موريتانيا أو الكويت

2 ديسمبر – ملعب لوسيل – 4:30 مساءً

الجولة الثانية: مصر × الإمارات

6 ديسمبر – ملعب لوسيل – 8:30 مساءً

الجولة الثالثة: مصر × الأردن

9 ديسمبر – ملعب البيت – 4:30 مساءً

القائمة المتوقعة لمنتخب مصر الثاني

تشير المؤشرات إلى أن القائمة النهائية للمنتخب ستضم الأسماء التالية:

حراسة المرمى:

محمد عواد – علي لطفي – محمد بسام – محمود جاد

خط الدفاع:

أحمد هاني – كريم العراقي – يحيى زكريا – كريم فؤاد – أحمد سامي – محمود حمدي الونش – هادي رياض – عمر فايد

خط الوسط:

محمد النني – أكرم توفيق – محمد عادل – غنام محمد – محمد مجدي "أفشة" – مصطفى سعد – محمد مسعد – إسلام سمير – إسلام عيسى

خط الهجوم:

محمد شريف – أحمد ياسر ريان – أحمد عاطف "قطة" – مروان حمدي

مواعيد إعلان القوائم النهائية

أرسل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان قائمته الأولية للبطولة، فيما حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم 20 نوفمبر كآخر موعد لتسليم القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة.

وأكد فيفا أن القوائم الأولية تشمل اللاعبين المحليين والمحترفين في الدوريات العربية قبل اعتماد القائمة النهائية.