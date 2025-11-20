ماتيراتزي: فشل إيطاليا في التأهل لمونديال 2026 مسؤوليتنا وليس النظام

رفض ماركو ماتيراتزي، المدافع التاريخي للمنتخب الإيطالي، الانتقاد الموجه لنظام التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مؤكدًا أن فشل الآزوري في النسخ السابقة يعود لأسباب داخلية تتعلق بالمنتخب نفسه.

وتعرفت إيطاليا مؤخرًا على منافسيها في ملحق التصفيات، حيث ستواجه أيرلندا الشمالية في نصف النهائي على أرضها، على أن تلتقي في حال التأهل مع الفائز من مواجهة ويلز والبوسنة والهرسك لتحديد الفريق الصاعد إلى البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وسيكون الآزوري ضيفًا في مباراة النهائي حال تأهله.

تصريحات ماتيراتزي

وفي تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، قال ماتيراتزي: "لا توجد مباريات سهلة اليوم في كرة القدم، ونعلم أن هذه فرصتنا الأخيرة. لم نلعب في آخر نسختين من كأس العالم، وربما ليس بسبب الآخرين فقط، بل كان خطأنا أيضًا".

وأضاف المدافع الإيطالي السابق الفائز بكأس العالم 2006: "نحتاج إلى الاستعداد لمباراة صعبة. العمل الجاد دائمًا يؤتي ثماره، والجميع يفتقد رؤية إيطاليا في كأس العالم، لكن الأمر متروك لنا لملاحقة من سبقونا".

الاستفادة من الوقت

وأشار ماتيراتزي إلى أهمية الاستفادة من الوقت مع المنتخب قائلاً: "يومان ليسا بالكثير. بعد المباريات والإصابات، يجب أن نكون على أرض الملعب بشكل أكبر، واتباع تعليمات المدرب بدقة".

وعن واقع المنتخبات الأوروبية في التأهيل، أوضح: "جودة اللاعبين موجودة، لكننا نفتقد البنية التحتية التي تتيح إنتاج المواهب مثلما هو موجود في دول أخرى حول العالم".

وكان المنتخب الإيطالي أنهى مرحلة التصفيات في المركز الثاني بالمجموعة التاسعة برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بفارق 6 نقاط عن المتصدر المنتخب النرويجي، مما يضع الآزوري أمام تحدٍ حقيقي في مشوار التأهل لمونديال 2026.