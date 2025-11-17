جاتوزو بعد فضيحة 4-1 أمام النرويج : أعتذر لـ جماهير إيطاليا

أبدي جينارو جاتوزو المدير الفني لـ منتخب إيطاليا إعتذاره بعد خسارة الآتزوري القاسية أمام نظيره منتخب النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب سان سيرو.





وتأهل منتخب النرويج إلي نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها فى أمريكا وكندا والمكسيك بينما يخوض منتخب إيطاليا الملحق الأوروبي النهائي لـ مونديال 2026.





وقاد إيرلينج هالاند منتخب النرويج لـ تحقيق الفوز على نظيره منتخب إيطاليا على ملعب سان سيرو وسجل هدفين فى الشوط الثاني فى شباك دونا روما حارس الآتزوري.





وقال جاتوزو فى تصريحات صحفية: أريد أن أعتذر لجماهيرنا الخسارة 4-1 نتيجة قاسية كان من المؤسف ما حدث بعد شوط أول جيد جدًا لعبنا فيه كفريق حقيقي.



تابع مدرب منتخب إيطاليا: أكبر خيبة بالنسبة لي هي الشوط الثاني.. سنلعق جراحنا ونقدّم التهنئة لهم يجب أن نعيد الإنطلاق من الشوط الأول الذي قدمناه والفريق كان حاضرًا لكن في الشوط الثاني عانينا كثيرًا.



وعن سبب تراجع أداء إيطاليا قال جاتوزو :

افتقدنا للمسافات الصحيحة.. في الشوط الأول كنا أكثر تماسكًا وضيّقنا عليهم المساحات لكن في الشوط الثاني منحناهم مجالًا أكبر للتقدم.. المباراة تغيّرت عندما سددوا أول كرة لهم في الشوط الثاني وعندها شعرنا بالخوف.