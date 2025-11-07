قائمة إيطاليا لمواجهتي مولدوفا والنرويج .. تفاصيل

أعلن جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، قائمة منتخب بلاده لمواجهتي مولدوفا والنرويج، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وجاءت قائمة منتخب إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمي : إيليا كابريلي (كالياري) - ماركو كارنيسيكي (أتالانتا) - جيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي) - جولييلمو فيكاريو (توتنهام).

خط الدفاع: أليساندرو باستوني (إنتر) - راؤول بيلانوفا (أتالانتا) - أليساندرو بونجيورنو (نابولي) - ريكاردو كالافيوري (آرسنال) - أندريا كامبياسو (يوفنتوس) - جيوفاني دي لورينزو (نابولي) - فيديريكو ديماركو (إنتر) - ماتيو جابيا (ميلان) - جيانلوكا مانشيني (روما).

خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر) - بريان كريستانتي (روما) - دافيد فراتيسي (إنتر) - مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) - صامويل ريتشي (ميلان) - ساندرو تونالي (نيوكاسل).

خط الهجوم: فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر) - مويس كين (فيورنتينا) - ريكاردو أورسوليني (بولونيا) - ماتيو بوليتانو (نابولي) - جياكومو راسبادوري (أتلتيكو مدريد) - ماتيو ريتيجي (القادسية) - جيانلوكا سكاماكا (أتالانتا) - ماتيا زاكايني (لاتسيو).