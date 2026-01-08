حدائق العاصمة تطرح فرصا استثمارية جديدة لدعم التنمية وجذب المستثمرين.. تفاصيل

أعلن المهندس أحمد العربي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتميزة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين.

وذلك في ضوء توجيهات السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تكثيف طرح الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، واستمرارًا لمسيرة التنمية والتوسع العمراني.

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الجهاز لتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية بالمدينة، وتوفير مزيد من الخدمات التجارية والإدارية، بما يعزز من مكانة حدائق العاصمة كأحد أهم المدن الواعدة في شرق القاهرة، ويدعم المستثمرين الجادين في تنفيذ مشروعات تسهم في دفع عجلة التنمية.

وأشار رئيس الجهاز إلي أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل عبر موقع بوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من يوم (١) إلى يوم (١٥) يناير ٢٠٢٦، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

▪️قطعة أرض رقم (٢١٢) – بمنطقة البوليفارد – بمساحة (٦٤٤) م² – نشاط (تجاري إداري).

▪️قطعة أرض رقم (٧٧) – بمركز خدمات رقم (١٣) بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمنطقة ٢٣٥٠ فدان - بمساحة (٣٩٥٠٦) م² – نشاط ( مركز تجاري "هايبر").

ودعا جهاز المدينة المستثمرين إلى زيارة بوابة خدمات المستثمرين للاطلاع على التفاصيل الكاملة وشروط الطرح والتقديم عبر الرابط التالي:

(https://assign.newcities.gov.eg)

ويؤكد جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة أن الباب مفتوح أمام جميع المستثمرين الجادين للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المدينة، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.