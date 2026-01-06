متابعة ميدانية لضبط إيقاع العمل والارتقاء بمستوى الخدمات لسكان حدائق العاصمة

أجري المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمواقع العمارات السكنية، لتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة منظومة النظافة بجميع مناطق وأحياء المدينة.

وذلك ضمن خطة الجهاز الشاملة لمتابعة أعمال البنية التحتية، وأرصفة الطرق وصيانة المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة، لخدمة المشروعات السكنية بالكامل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالإعلان العاشر.

وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة على مستوى كافة الأعمال بجميع أجهزة المدن للوقوف على حالة المشروعات التنموية ومتابعة أعمال المرافق والصيانة والانارة والنظافة ورصد اي مخالفات، لتعزيز جودة الحياة و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت جولته الميدانية، عددًا من المحاور الحيوية، حيث بدأت بالمعاينة والاطلاع عن قرب على موقف أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء، والنظافة العامة، وأعمال الإنارة، موجّهًا بضرورة استمرار أعمال النظافة على مدار الساعة، وتكثيف حملات رفع المخلفات، وتجميل الطرق الرئيسية والفرعية، بما يليق بالطابع العمراني الحديث للمدينة.

وتضمنت متابعة أعمال الصيانة الوقائية لشبكات الصرف الصحي وبالوعات الأمطار بمختلف المناطق بحي الزهور، بما في ذلك غرف المحابس، لضمان كفاءة تصريف المياه ومنع تراكمها، حفاظًا على سلامة البنية التحتية، وبما يضمن جاهزية الشبكات والتعامل الفوري مع أي طوارئ،

إلى جانب متابعة أعمال الزراعة واللاندسكيب، وصيانة المسطحات الخضراء، وإحلال الزراعات التالفة، بما يساهم في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى البيئة العامة بالمدينة، كما وجه رئيس الجهاز مسؤولي الكهرباء بضرورة مراجعة أعمدة الإنارة على المحاور، واستكمال إحلال اللمبات الموفرة، وضمان الانتظام الكامل في الإضاءة بجميع الفترات، دعمًا للأمن والسلامة العامة.

وفي السياق ذاته، تم العمل علي رفع أي إشغالات أو تعديات أمام المحلات بالأسواق التجارية والتعامل مع أي امتدادات عشوائية أو استغلال غير قانوني للمساحات المحيطة، ووجه رئيس الجهاز بتنفيذ حملات دورية للحفاظ على الانضباط داخل الأحياء السكنية، مشددًا على أن الالتزام بالمساحات المخصصة يضمن بيئة حضارية ويمنع ظهور أي صور من العشوائية داخل المدينة.

وخلال الجولة إلتقي رئيس الجهاز بعدد من المواطنين القاطنين بحي الزهور بالمدينة، واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن بعض الأمور الخدمية داخل العمارات والمناطق المحيطة، موجّهًا المختصين بسرعة فحص تلك الملاحظات والعمل على تلافيها خلال ٢٤ ساعة بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى المعيشة للسكان.

وأكد المهندس أحمد العربي، أن جهاز مدينة حدائق العاصمة يضع أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المرافق والخدمات على رأس أولوياته، بما ينعكس إيجابًا على الصورة الجمالية والحضارية للمدينة، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية الدورية ستستمر خلال الفترة القادمة لمتابعة الأعمال أولًا بأول.