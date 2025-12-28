قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
اقتصاد

خطة تطوير شاملة لمواقع العمارات السكنية بالإعلان العاشر بحدائق العاصمة ..صور

آية الجارحي

أجري المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولة ميدانية لمتابعة خطة التطوير الشاملة لمواقع العمارات السكنية بالإعلان العاشر بمختلف مناطق المدينة، والوقوف على مستوى الأداء التنفيذي وجودة الأعمال على أرض الواقع، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ملاحظات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، وتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة. 

وتضمنت الجولة، متابعة حالة الشوارع الداخلية ومستوى النظافة العامة وأعمال الصيانة الدورية، ووجه بضرورة الإسراع في رفع المخلفات والأتربة، وزيادة معدلات العمل، مع تكثيف ورديات النظافة اليومية، لضمان الحفاظ على المظهر العام والانضباط البيئي. 

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من فرق ومعدات النظافة لرفع كفاءة الشوارع والمداخل والممرات، وتنفيذ أعمال النظافة الشاملة بالمناطق ذات الكثافات العالية، في إطار خطة الجهاز لتحسين مستوى النظافة بجميع الأحياء.

في سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز أعمال العناية بالمسطحات الخضراء، مشددًا على أهمية الالتزام بخطط الري المنتظم، وأعمال التقليم والتهذيب للأشجار والنخيل، ورفع كفاءة المناطق المزروعة، بما يساهم في الحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري لمدينة حدائق العاصمة.

كما تابع رئيس الجهاز حالة أعمدة وشبكات الإنارة، ووجه بمراجعتها فنيا والتأكد من سلامتها وتأمينها، مع سرعة إصلاح أي أعطال، وتكثيف أعمال الصيانة الوقائية لضمان كفاءة الإنارة بالمحاور والميادين.

وفيما يخص ملف المرافق، تابع سيادته أعمال شبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة والرصد المبكر لأي ملاحظات فنية، والتعامل الفوري معها بالتنسيق بين الإدارات المختصة، بما يضمن استمرارية الخدمات وعدم تأثر المواطنين.

كما تم المرور على بعض المحال التجارية، لمتابعة مدي التزام أصحاب المحلات بالمساحات المحددة لهم، وإزالة أي إشغالات أو تعديات محيطة بها، مع رصد المخالفات أولًا بأول. 

وأكد رئيس الجهاز أن الجولات الميدانية مستمرة في مختلف المناطق، وأن وتيرة العمل لا تتوقف داخل المدينة، حيث تتواصل الجهود صباحًا ومساءً لتطوير جميع القطاعات ضمن خطة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتعزيز المشهد الحضاري لمدينة حدائق العاصمة.

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

هاني حليم

النائب هاني حليم: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال انتهاك يولد توترات جديدة

حزب الجبهة الوطنية

القصير: العملية الانتخابية تحظى بمتابعة ورقابة جادة لضمان برلمان قادر على تحقيق طموحات المصريين

اجتماع لجنة الإسكان

وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة

بالصور

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

