خطة تطوير شاملة لمواقع العمارات السكنية بالإعلان العاشر بحدائق العاصمة ..صور

أجري المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولة ميدانية لمتابعة خطة التطوير الشاملة لمواقع العمارات السكنية بالإعلان العاشر بمختلف مناطق المدينة، والوقوف على مستوى الأداء التنفيذي وجودة الأعمال على أرض الواقع، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ملاحظات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، وتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

وتضمنت الجولة، متابعة حالة الشوارع الداخلية ومستوى النظافة العامة وأعمال الصيانة الدورية، ووجه بضرورة الإسراع في رفع المخلفات والأتربة، وزيادة معدلات العمل، مع تكثيف ورديات النظافة اليومية، لضمان الحفاظ على المظهر العام والانضباط البيئي.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من فرق ومعدات النظافة لرفع كفاءة الشوارع والمداخل والممرات، وتنفيذ أعمال النظافة الشاملة بالمناطق ذات الكثافات العالية، في إطار خطة الجهاز لتحسين مستوى النظافة بجميع الأحياء.

في سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز أعمال العناية بالمسطحات الخضراء، مشددًا على أهمية الالتزام بخطط الري المنتظم، وأعمال التقليم والتهذيب للأشجار والنخيل، ورفع كفاءة المناطق المزروعة، بما يساهم في الحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري لمدينة حدائق العاصمة.

كما تابع رئيس الجهاز حالة أعمدة وشبكات الإنارة، ووجه بمراجعتها فنيا والتأكد من سلامتها وتأمينها، مع سرعة إصلاح أي أعطال، وتكثيف أعمال الصيانة الوقائية لضمان كفاءة الإنارة بالمحاور والميادين.

وفيما يخص ملف المرافق، تابع سيادته أعمال شبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة والرصد المبكر لأي ملاحظات فنية، والتعامل الفوري معها بالتنسيق بين الإدارات المختصة، بما يضمن استمرارية الخدمات وعدم تأثر المواطنين.

كما تم المرور على بعض المحال التجارية، لمتابعة مدي التزام أصحاب المحلات بالمساحات المحددة لهم، وإزالة أي إشغالات أو تعديات محيطة بها، مع رصد المخالفات أولًا بأول.

وأكد رئيس الجهاز أن الجولات الميدانية مستمرة في مختلف المناطق، وأن وتيرة العمل لا تتوقف داخل المدينة، حيث تتواصل الجهود صباحًا ومساءً لتطوير جميع القطاعات ضمن خطة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتعزيز المشهد الحضاري لمدينة حدائق العاصمة.