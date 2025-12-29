قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل ترتفع أسعار الدواجن في رمضان وما هو السعر العادل للكيلو؟ .. تفاصيل
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل برج العرب 1
الدفاع المدني في غزة: 25 شهيدا بينهم أطفال نتيجة الانهيارات والبرد القارس
الوزراء: إلغاء 4 هيئات اقتصادية ودمج 7 وتحويل 9 إلى هيئات عامة
تركيا تعتزم تصميم وتشغيل مستشفيات حديثة وتدريب أطقم الطب في مصر
ذنب يمنعك من المغفرة والرحمة حتى في أوقات القبول.. احذره
الوزراء: توقعات بوصول حجم قطاع السياحة العالمي إلى 11.11 تريليون دولار في 2026
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مشروعي الموقف الإقليمي ومبنى المجمع الشرطي بمدينة حدائق العاصمة..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الموقف الإقليمي ومبنى المجمع الشرطي بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.


وتجول وزير الإسكان بمشروع الموقف الإقليمى بمدينة حدائق العاصمة، والذي يستهدف تسهيل حركة التنقلات للسكان من وإلى المحافظات المختلفة، حيث تابع الإجراءات الخاصة بتشغيل الموقف موجهًا بوضع لافتات إرشادية بخطوط السير بالموقف.
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن المشروع حيث تبلغ مساحته ١٢٠٠٠ متر مسطح ويحتوى على عدد ٣٨ مظلة وأماكن انتظار الحافلات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وايضا يوجد ١٤ محلاً تجارياً .

كما تم تنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية للموقف ضمن خطة زمنية مكثفة لاستكمال الأعمال المتبقية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق الهدف المنشود من المشروع تمهيدا للتشغيل.


كما تفقد وزير الإسكان، مبانى المجمع الشرطي، حيث جارٍ تنفيذ مجمع شرطى متكامل لخدمة مدينة حدائق العاصمة بمنطقة مركز خدمات رقم (١٣) بحي الأمل بجوار مبني جهاز المدينة الجديد والذي يتكون من:- قسم شرطة، ونقطة إطفاء، ومبنى خدمات مواطنين ( تصاريح العمل – احوال مدنية – جوازات – هجرة )، ومبنى ملحق به (كافيتريا – استراحة مجندين)، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه وتشغيله مع احتفالات الشرطة.


وخلال الجول قام المهندس شريف الشربيني، بمتابعة موقف بالطرق والمحاور بالعاصمة الجديدة، حيث وجه بالاهتمام بالصيانة الدورية والنظافة، وإزالة المخلفات والاهتمام بأعمال الإنارة.

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

سيف زاهر

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

أحمد دقدق

شحتة كاريكا: أحمد دقدق أوصاني بمسح أغانيه قبل وفاته

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأنجولا بكأس أمم إفريقيا

نشوى مصطفى

زي ما سترتنا | نشوى مصطفى تحيي الذكرى السنوية لـ زوجها بكلمات مؤثرة

نادي الزمالك

تقديم ورقة عمل مالية.. عمر هريدي يعلن عن جبهة إنقاذ الزمالك

بالصور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

