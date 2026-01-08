32.6 مليار جنيه المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي عام 2023/2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 8 / 1 / 2026 النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الإجتماعية عام 2024 ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي :

المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة بوزارة التضامن الاجتماعي :

بلغـت قيـــمة المبالــغ المـنصرفــة مـن كـرامـة 13.1 مـلـيـار جنيــه

عام 2023 / 2024 .

-بـلـغت عــدد الحــالات المستـفيدة 1.8 مـلـيــون حــالــة عــام2023 / 2024





المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل بوزارة التضامن الاجتماعي:

بلغـت قيـمة المبالـغ المنصرفــة مـن برنامج تكافــل 19.4 ملـيار جنيـه

عام2023 / 2024 .

بــلـغـت عــدد الاسر المستـفيدة 2.7 مليون حالة عام 2023 / 2024

المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعي:

- بلغـت قيمة المبالغ المنصرفة من المعاشات والمساعدات 1.6 مليار جنيه عام 2023/2024، وبـلـغ عـدد الـحـالات المستفيـدة منهما 248.3 الف حالــة عــام 2023/2024

التـأمــيـن الاجــتمـاعــي بـالـقـطـاع الـحكـومـي :

بلغ إجمالي قيمة المعاشات 219.7 مليار جنيه عام 2023/ 2024 ، وبلغ عدد الحالات المستفيـدة 4.7 مليون حالة عام 2023 / 2024

التامين الاجتماعي بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص :

بـلــغت قيـمـة المبـالـغ المنصرفـة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين الاجتمـاعي علي المنتفعين 212.2 مــليـار جـنـيـه عام 2023/2024 .

بـلغ عـدد الحـالات المــستـفـيـدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتمـاعي 5.3 مليـون حالـة عــام 2023 /2024 .

النقابات العامة واللجان النقابية :

بلـغ عدد النقابات العامة 29 نقابة عامة عام 2024 .

بلغ عدد اللجان النقابية 2067 لجنة تضم 4.5 مليـون عضو عام 2024 .