قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.. ذراع مصر التنموي لتعزيز التضامن وبناء القدرات في إفريقيا
أسعار الكهرباء 2026.. اعرف فاتورتك هتطلع بكام في يناير؟
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
مصر تعلن دعمها الكامل لـ بوركينا فاسو في مواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار
أسطورة من الشرق.. من هو الهندي الذي وُضع اسمه إلى جوار ميسي ورونالدو؟
بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

32.6 مليار جنيه المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي عام 2023/2024

اموال
اموال
آية الجارحي

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم       الخميس           الموافق    8 /   1 /  2026 النشرة السنوية لإحصاءات  الخدمات الإجتماعية عام 2024 ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي :

    المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة بوزارة التضامن الاجتماعي :
بلغـت قيـــمة المبالــغ المـنصرفــة مـن كـرامـة  13.1 مـلـيـار جنيــه 
عام 2023 / 2024 . 
 -بـلـغت عــدد الحــالات المستـفيدة 1.8 مـلـيــون حــالــة عــام2023 / 2024 
  


المبالغ المنصرفة من  برنامج تكافل بوزارة التضامن الاجتماعي:
  بلغـت قيـمة المبالـغ المنصرفــة مـن برنامج  تكافــل 19.4 ملـيار جنيـه 
    عام2023 / 2024  .
  بــلـغـت عــدد الاسر المستـفيدة 2.7 مليون حالة عام 2023 / 2024  

المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعي: 
 -  بلغـت قيمة المبالغ المنصرفة من المعاشات والمساعدات 1.6 مليار جنيه عام 2023/2024، وبـلـغ عـدد الـحـالات المستفيـدة منهما 248.3 الف حالــة عــام 2023/2024
التـأمــيـن الاجــتمـاعــي بـالـقـطـاع الـحكـومـي :
بلغ إجمالي قيمة المعاشات  219.7 مليار جنيه عام 2023/ 2024 ، وبلغ عدد الحالات المستفيـدة 4.7 مليون حالة عام 2023 / 2024
     التامين الاجتماعي بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص :
بـلــغت قيـمـة المبـالـغ المنصرفـة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين الاجتمـاعي علي المنتفعين 212.2 مــليـار جـنـيـه عام 2023/2024 .
بـلغ عـدد الحـالات المــستـفـيـدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتمـاعي 5.3 مليـون حالـة عــام 2023  /2024  .
    النقابات العامة واللجان النقابية :
بلـغ عدد النقابات العامة 29 نقابة عامة عام 2024 .
بلغ عدد اللجان النقابية  2067 لجنة تضم 4.5 مليـون عضو عام  2024  .

الخدمات الإجتماعية المؤشرات الإحصائية برنامج تكافل التضامن الاجتماعي القطاع الحكومي المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

الأهلي

الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

ترشيحاتنا

نبوءات ليلى عبد اللطيف

تحققت نبوءتها… ليلى عبد اللطيف في الصدارة بسبب أحداث فنزويلا

سر فقدان هنادي مهنا وزنها

الخصوصية أولًا ولم تلجأ للجراحة… هنادي مهنا تكشف سر وزنها

مفيدة شيحة تشن هجوما على عمرو أديب

بعد تصريحاته عن الحب.. مفيدة شيحة تشن هجوما على عمرو أديب

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد