قطر تصطدم بـ إيطاليا في افتتاح مونديال الناشئين

يقص منتخب قطر شريط افتتاح بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عامًا) بمواجهة صعبة ضد إيطاليا، اليوم الإثنين.

وتنطلق مباراة قطر وإيطاليا في السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب رقم 7 في أسباير.

وتستضيف قطر هذا الشتاء العديد من البطولات العالمية، تبدأ مع كأس العالم تحت 17 سنة التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، تليها كأس العرب من 1 إلى 18 ديسمبر، وكأس القارات للأندية في 10 و13 و17 ديسمبر.

ويشارك منتخب مصر بقيادة المدير الفني الكابتن أحمد الكاس، في مونديال تحت 17 عامًا وسط طموحات كبيرة لتقديم أداء مشرف في البطولة العالمية.

وكانت قرعة المونديال قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا، فنزويلا، وهايتي.