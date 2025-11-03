رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو

علق رمضان السيد نجم الأهلي السابق علي أداء ييس توروب مدرب الأهلي الجديد مع الفريق.

مدرب الاهلي

وقال رمضان السيد نجم الأهلي السابق عبر تصريحات إذاعية:"توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو، ولم يضف أي جديد للأهلي، وإذا استمر حتى نهاية الموسم فالفريق لن يحتل مركزًا أفضل من الثامن في جدول الدوري، لأنه واحد من أسوأ المدربين الذين تولوا تدريب الفريق في السنوات الأخيرة".

خسارة الأهلي

وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي والنادي المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وأهدر زيزو ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة لتسجيل هدف التقدم ولكن محمود حمدي حارس المصري تصدى لأكثر من فرصة منها انفراد تام من أمام جراديشار.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 23 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع المصري رصيده للنقطة 20 ليحتل المركز الخامس.