ماكينة أهداف.. هالاند يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

حقق النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، رقمًا تاريخيًا جديدًا في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند هدفين في فوز مانشستر سيتي على بورنموث 3-1، أمس الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وبحسب شبكة “أوبتا”، أصبح إيرلينج هالاند ثالث لاعب على الإطلاق يُسجل هدفين أو أكثر في أربع مباريات متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد روبي فاولر (4 أهداف في موسم 1995/1996) ولويس سواريز (5 أهداف في عام 2013).

أهداف مباراة السيتي وبورنموث

وجاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق هالاند (هدفين) وأوريلي في الدقائق 17، 33، 60.

فيما جاء هدف بورنموث عن طريق تايلر آدامز في الدقيقة 25.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 19 نقطة، فيما يأتي فريق بورنموث في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.



