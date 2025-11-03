قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بعد إصابته.. خوان بيزيرا يحتفل بمولودته الأولى

سارة عبد الله

شارك خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، خبرا سارا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفل خوان بيزيرا بمولودته الأولى ماريا، بعد إصابته بلقاء الأمس أمام طلائع الجيش.

وكشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تفاصيل إصابة البرازيلي خوان بيزيرا في مباراة الزمالك اليوم أمام طلائع الجيش، وأكد:"خوان بيزيرا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أمام طلائع الجيش وسيخضع لبعض الفحوصات لتحديد حجم الإصابة قبل السوبر المصري".

وتغلب فريق الزمالك علي نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك في شباك طلائع الجيش ناصر ماهر هدفين والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف فيما سجل محمد عاطف هدف الطلائع الوحيد.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 22 نقطة واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك عند عشر نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

