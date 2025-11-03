الغندور يكشف عن مفاجأة بشأن خوان بيزيرا بعد إصابته.. شاهد

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن اللاعب خوان بيزيرا نجم الزمالك بعد إصابته في مباراة أمس أمام طلائع الجيش.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خوان بيزيرا مهدد جداً بعدم لحاق بعثة الفريق المشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها بالإمارات حيث أن المؤشرات الأولية للفحوصات الطبية تشير لإصابة اللاعب بمزق في العضلة الخلفية، وهو ما قد يتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بشكل مبدئي

اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات القادمة، والتي ستحدد مدى قوة الإصابة وفترة الغياب بشكل نهائي".

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك

وكان قد علق محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، عن رأيه في تولي أحمد عبدالرؤوف، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا، كما أشاد بـ عمر جابر، لاعب الفريق الأبيض.

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: «أحمد عبدالرؤوف، مش معاه عصا سحرية عشان يغير فريق الزمالك في يومين، هو تعامل مع اللاعبين نفسي، النهاردة في مباراة طلائع الجيش اللعيبة تحس إن في واحد حررهم، بيلعبوا براحتهم في حاجة بتتعمل».

وأضاف: «تحس إن عمر جابر واحد مختلف، بيدخل نصف الملعب والكورة ناحية الشمال، فده حد قايله حاجة، في حاجة بتحصل».

يُذكر أن الزمالك حقق الفوز على طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.