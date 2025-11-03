قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
شاهد.. عقد المقابلات الشخصية لمعلمي التربية الرياضية المرشحين للعمل في مدارس STEM
دعاء المطر للرزق والبركة مستجاب.. ردده الآن أبواب السماء مفتوحة
بسبب سرعة الرياح.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر
نورهان تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: راجل خاين وعلاقاته كتير
أخبار التوك شو| أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس.. ويوسف القعيد: نجيب محفوظ له تلاميذ كثر وتجربته لا تتكرر
فرصة لتفاعل طلاب المدارس مع تاريخنا|اتحاد أمهات مصر يشيد بإطلاق منصة رحلة
حكم الزواج من حفيدة الزوجة المتوفاة المدخول بها.. الإفتاء توضح
رياضة

الغندور يكشف عن مفاجأة بشأن خوان بيزيرا بعد إصابته.. شاهد

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن اللاعب خوان بيزيرا نجم الزمالك بعد إصابته في مباراة أمس  أمام طلائع الجيش.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خوان بيزيرا مهدد جداً بعدم لحاق بعثة الفريق المشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها بالإمارات حيث أن المؤشرات الأولية للفحوصات الطبية تشير لإصابة اللاعب بمزق في العضلة الخلفية، وهو ما قد يتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بشكل مبدئي
اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات القادمة، والتي ستحدد مدى قوة الإصابة وفترة الغياب بشكل نهائي".

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك

وكان قد علق محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، عن رأيه في تولي أحمد عبدالرؤوف، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا، كما أشاد بـ عمر جابر، لاعب الفريق الأبيض.

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: «أحمد عبدالرؤوف، مش معاه عصا سحرية عشان يغير فريق الزمالك في يومين، هو تعامل مع اللاعبين نفسي، النهاردة في مباراة طلائع الجيش اللعيبة تحس إن في واحد حررهم، بيلعبوا براحتهم في حاجة بتتعمل».

وأضاف: «تحس إن عمر جابر واحد مختلف، بيدخل نصف الملعب والكورة ناحية الشمال، فده حد قايله حاجة، في حاجة بتحصل».

يُذكر أن الزمالك حقق الفوز على طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

خوان بيزيرا الزمالك الغندور

