انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب

أشعل محمود عبد الرازق “شيكابالا”، القائد التاريخي السابق لنادي الزمالك، الجدل في الأوساط الرياضية بعد تصريحاته النارية التي وجهها ضد حسين الشحات، جناح النادي الأهلي، خلال ظهوره في برنامج "ضيفي مع معتز الدمرداش"، والذي تناول فيه ما وصفه بـ"تصرف غير رياضي" من اللاعب الأحمر عقب القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

شيكابالا تحدث بوضوح عن الواقعة التي أثارت استياء جماهير الزمالك، حين أحرز حسين الشحات هدفاً في شباك الفريق الأبيض خلال المباراة الأخيرة، ثم توجه نحو البرازيلي خوان بيزيرا مشيرًا إليه بحركة اعتبرها الكثيرون استفزازية، إذ قال له: “أنت قصير”، في إشارة ساخرة إلى قصر قامة اللاعب مقارنة به.

القائد السابق للفريق الأبيض لم يُخفِ غضبه من هذا التصرف، قائلاً: "ما كانش له أي لازمة، سجلت هدفك وأنهيت مهمتك، لكن ليه تسخر من زميلك المنافس؟ الكرة مش محتاجة الحركات دي".

وأضاف شيكابالا أن ما قام به الشحات لا يتناسب مع روح المنافسة أو قيم الرياضة، مؤكدًا أن مثل هذه السلوكيات تُخرج كرة القدم عن إطارها النظيف وتفتح الباب أمام التوتر والمشادات بين اللاعبين.

وتابع شيكابالا حديثه بسخرية واضحة قائلاً: "الفارق بين حسين الشحات وبيزيرا مش كبير، يمكن ستة سنتيمترات بالكثير، يعني مش بيتر كراوتش علشان تعمل الحركة دي!"، في إشارة منه إلى أن السخرية من طول لاعب منافس أمر غير مبرر ولا يُظهر روحًا رياضية.

كما شدد شيكابالا على أن تصرفات من هذا النوع تُسيء لصورة اللاعب وناديه أمام الجماهير، موضحًا أن الكرة تُبنى على التنافس الشريف والاحترام المتبادل داخل المستطيل الأخضر، مهما كانت حدة اللقاءات بين الأهلي والزمالك.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلاً: "الكرة لازم تفضل جوه الملعب، ما نخرجهاش برا الإطار الرياضي. اللي حصل بعد الهدف تصرف غير مقبول، والاحترام هو اللي يفضل في النهاية بين اللاعبين".

تصريحات شيكابالا أعادت إشعال الجدل بين جماهير القطبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن القائد السابق للزمالك دافع عن مبادئ الروح الرياضية، فيما رأى آخرون أن تصريحاته قد تُزيد من حدة التوتر قبل المواجهات المقبلة بين الغريمين التقليديين.