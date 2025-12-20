عمر السعيد يكشف تفاصيل مشاركته في مشروع «الميكرو دراما»

كشف الفنان عمر السعيد عن مشاركته في تجربة فنية جديدة، مؤكدًا أنه انتهى من تصوير عمل ضمن مشروع «الميكرو دراما»، الذي يُعرض في حلقات قصيرة تناسب منصات الريلز.

وأوضح عمر السعيد، خلال لقاء مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد أنه يصوّر المشروع مع المخرج عمرو ورورة، وبمشاركة إلهام وجدي ونشأت وتميم عبده، مشيرًا إلى أن العمل يعتمد على مواسم متعددة وقد يصل إلى 250 حلقة.

وأضاف عمر السعيد، على هامش مهرجان البحر الأحمر، أن كتابة هذا النوع من الدراما صعبة بسبب قِصر مدة الحلقة.

وأعرب عمر السعيد عن حماسه لحضور الجلسات وورش العمل، مؤكدًا تفاؤله الدائم بالمستقبل ومتمنيًا الخير للجميع في الأعوام المقبلة.