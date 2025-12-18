رمضان 2026.. ريهام حجاج تكشف لصدى البلد تفاصيل مسلسلها الجديد «توابع»

أعلنت النجمة ريهام حجاج عن تفاصيل مسلسلها الجديد بعنوان «توابع»، والذي من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، مؤكدة أنه يحمل تركيبة مختلفة ومميزة على مستوى القصة والأبطال و الصناع

أوضحت ريهام حجاج أن المسلسل من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد ناير، معربة عن أملها في أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، قالت ريهام حجاج:

«مسلسل توابع توليفة حلوة من النجوم والصُنّاع، وفيه علاقات اجتماعية مميزة ومختلفة، وأتمنى يحقق صدى قوي عند الجمهور وقت عرضه».

ويُعد مسلسل «توابع» من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، خاصة في ظل التعاون بين النجمة ريهام حجاج وفريق عمل يجمع بين الخبرة والرؤية الفنية المختلفة، ما يرفع سقف التوقعات حول العمل.