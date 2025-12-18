صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب

قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، إن ما قيل عن أن هناك رؤية تتعلق بمد عمل مجلس النواب الحالي وإلغاء الانتخابات أولا فإن هذا الأمر لم يتم النص عليه في الـ 254 مادة في الدستور أو حتى في الديباجة.

وأضاف فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" : وبالتالي فإن هذا الموضوع يتعلق بإما إدخال تعديلات على الدستور تجيز مد عمل مجلس النواب، ولاتوجد أي سلطة في الدستور تختص بإلغاء الانتخابات كلها ومد عمل مجلس النواب ، كما أن هذا الكلام إذا حدث سيمثل انتهاك لأحكام الدستور.

https://www.youtube.com/shorts/P1142CbbFSE