خالد طلعت: أرقام كارثية للأهلي .. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام القلعة الحمراء بعد مباراته أمام النادي المصري.

أرقام الأهلي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أرقام كارثية للأهلي :

- الأهلي لعب 12 مباراة فشل في تحقيق الفوز في نصفهم ، فاز 6 وتعادل 5 وخسر 1

- الأهلي فقد 13 نقطة في أول 12 مباراة بمعدل فقدان أكتر من نقطة في المباراة الواحدة

- الأهلي دخل مرماه 13 هدفا في أول 12 مباراة بمعدل استقبال أكتر من هدف في المباراة الواحدة

- الموسم الماضي في الدور الأول بالكامل الأهلي فقد 12 نقطة فقط ، حتى الأن الأهلي فقد 13 نقطة ومتبقي 8 مباريات.

- الموسم الماضي في الدور الأول بالكامل الأهلي دخل مرماه 9 أهداف فقط ، حتى الأن الأهلي دخل مرماه 13 هدفا ومتبقي 8 مباريات".

خسارة الاهلي

وكان قد حسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي والنادي المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وأهدر

وشهدت المباراة سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة لتسجيل هدف التقدم ولكن محمود حمدي حارس المصري تصدى لأكثر من فرصة منها انفراد تام من أمام جراديشار.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 23 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع المصري رصيده للنقطة 20 ليحتل المركز الخامس.