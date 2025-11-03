قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذر.. تعذيب الحيوانات يعرضك للحبس 6 أشهر وغرامة طبقا للقانون
وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين
أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
ترامب: المخزون الحالي من الأسلحة النووية يكفي لتفجير الكوكب 150 مرة
تراجع الدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين
أفغانستان.. زلزال شمال البلاد يودي بحياة 7 أشخاص ويصيب 150
حسام حسن يتواصل مع ليفربول والسيتي لإنهاء أزمة صلاح ومرموش
ترامب: ضغطت على نتنياهو وسأجبر حماس على نزع سلاحها
ترامب: لا أنفي شن عمليات برية في فنزويلا.. وأيام مادورو معدودة
بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة
شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

شيكابالا
شيكابالا
يمنى عبد الظاهر

انتقد محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك السابق، الصورة التي نشرتها مجلة النادي الأهلي، لثلاثي الأبيض أثناء أزمة السوبر المصري الموسم الماضي في الإمارات.

ونشرت مجلة الأهلي صورة لعبدالواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي خلال الأحداث المصاحبة للسوبر المصري الموسم الماضي.

وقال شيكابالا في تصريحات خلال برنامج «الكورة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر 2»: «لم تعجبني صورة لاعبي الزمالك المنشورة في مجلة الأهلي، وطالما أننا نمر بأزمة، يجب أن نقف إلى جانب بعضنا البعض، لا يصح أن ينشر الزمالك صورة للأهلي بهذا الشكل، ولا الأهلي يفعل ذلك أيضًا، نحن كمصريين في وقت الشدة نساند بعضنا البعض».

وأضاف: «لما مجلة الأهلي تضع صورة مثل هذه للزمالك، ويرد الزمالك بصورة أخرى لن تكون الأمور لطيفة أو جيدة».



 

محمود عبدالرازق شيكابالا الزمالك السوبر المصري الأهلي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا عبدالواحد السيد

