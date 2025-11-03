شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

انتقد محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك السابق، الصورة التي نشرتها مجلة النادي الأهلي، لثلاثي الأبيض أثناء أزمة السوبر المصري الموسم الماضي في الإمارات.

ونشرت مجلة الأهلي صورة لعبدالواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي خلال الأحداث المصاحبة للسوبر المصري الموسم الماضي.

وقال شيكابالا في تصريحات خلال برنامج «الكورة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر 2»: «لم تعجبني صورة لاعبي الزمالك المنشورة في مجلة الأهلي، وطالما أننا نمر بأزمة، يجب أن نقف إلى جانب بعضنا البعض، لا يصح أن ينشر الزمالك صورة للأهلي بهذا الشكل، ولا الأهلي يفعل ذلك أيضًا، نحن كمصريين في وقت الشدة نساند بعضنا البعض».

وأضاف: «لما مجلة الأهلي تضع صورة مثل هذه للزمالك، ويرد الزمالك بصورة أخرى لن تكون الأمور لطيفة أو جيدة».





