موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
سعر الدولار اليوم 19-12-2025
الأنبا إيلاريون يدشن كنيسة "أبسخيرون القليني" بالنوبارية | صور
مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر.. صدامات قوية في مختلف البطولات
سفير مصر السابق بالسودان: عشرات الآلاف من الضحايا سقطوا جراء جرائم الدعم السريع
سعر الذهب اليوم 19-12-2025
محسن صالح: ما يقدمه المغرب إعجاز كروي
النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لدعم أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو
حصر عددي.. الشافعي وعبد الرحمن يتصدران الدائرة الثانية بكفر الشيخ

عزت عبد الرحمن وأحمد الشافعي
محمود زيدان

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب للدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها المرشحين لجولة الإعادة كالتالي:

  • أحمد جعفر 67034 صوتًا
  •  عزت عبد الرحمن 70319 صوتًا
  •  أحمد رجب الشافعي 71134 صوتًا
  •  يونس عبد الرازق فرج 68134 صوتًا

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 610 آلاف و243 ناخبًا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان 141 ألفًا و24 صوتًا.

 كما بلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 2367 صوتًا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 138 ألفًا و657 صوتًا.

كفر الشيخ أخبار وتقارير أخبار مركز بيلا والحامول مجلس النواب أحمد رجب الشافعي عزت عبد الرحمن

