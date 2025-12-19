حصر عددي.. الشافعي وعبد الرحمن يتصدران الدائرة الثانية بكفر الشيخ

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب للدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها المرشحين لجولة الإعادة كالتالي:

أحمد جعفر 67034 صوتًا

عزت عبد الرحمن 70319 صوتًا

أحمد رجب الشافعي 71134 صوتًا

يونس عبد الرازق فرج 68134 صوتًا

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 610 آلاف و243 ناخبًا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان 141 ألفًا و24 صوتًا.

كما بلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 2367 صوتًا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 138 ألفًا و657 صوتًا.