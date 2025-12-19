قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على هامش زيارته الرسمية لمصر الفريق أسامة ربيع يلتقي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السيد كمال كيشور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، لبحث سبل التعاون المشترك، والتعرف عن قرب على إجراءات السلامة البحرية في قناة السويس.

حضر اللقاء، الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، والدكتور ريدان عبد العزيز السقاف نائب مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بالدول العربية، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

في مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للدور الهام للأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والرخاء والتنمية.

وأشار الفريق ربيع إلى أن معدلات الملاحة بالقناة تشهد تحسناً نسبياً في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن قمة السلام بشرم الشيخ كانت حلقة جوهرية لعودة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وهو ما انعكس إيجاباً على بدء مسار العودة التدريجية لعدد من الخطوط الملاحية الكبرى للإبحار بالمنطقة مرة أخرى.

خلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بإدارة الأزمات والكوارث، وكيفية التعامل مع الطقس السيئ.

كما تناول رئيس الهيئة جهود تطوير وتحديث الأسطول البحري بإضافة وحدات بحرية جديدة وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا لمواكبة متطلبات العمل بقناة السويس، والارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية واللوجيستية فضلا عن زيادة عنصر الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة.

وشدد الفريق ربيع على التزام هيئة قناة السويس بزيادة معدلات الأمان الملاحي من خلال استمرار مشروعات تطوير البنية التحتية وأبرزها مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي نجح في زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%، وذلك بالتوازي مع زيادة الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف المجالات البحرية من خلال أكاديميات التدريب البحري التابعة للهيئة.

من جانبه، أكد السيد/ كمال كيشور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن قناة السويس لا تمثل مشروعا للبنية التحتية فحسب وإنما مشروع هندسي استثنائي نجح في تقديم مسار مستدام للتجارة العالمية كشريان حيوي للاقتصاد القومي المصري والاقتصاد العالمي.

وأعرب ممثل الأمين العام  للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عن أمله في استمرار السلام وحالة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر لضمان عودة الملاحة البحرية بباب المندب وقناة السويس إلى طبيعتها في القريب العاجل.

وأشاد كيشور باتخاذ قناة السويس إجراءات استباقية للتعامل مع ظروف الطقس السيئ وذلك عبر إصدار تنبؤات وتحذيرات بشأن العواصف الترابية، والأمواج العالية، والأمطار الغزيرة، والضباب وغيرها من الظروف الملاحية والمناخية المختلفة.

كما ثمن حرص قناة السويس على الاستثمار في مراقبة وتأمين المجرى الملاحي للحفاظ على كفاءته، وتوسع الهيئة في تقديم خدمات ملاحية جديدة تمثل قيمة مضافة لمنظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة.

شملت الزيارة، القيام بجولة بحرية في قناة السويس للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.


                 

