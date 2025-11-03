أحمد الشناوي يتواجد بمعسكر منتخب مصر وحسام حسن يراقب ثنائي الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز يتواجد في القرار الوزاري الخاص ببعثة منتخب مصر التي ستتواجد في الإمارات لخوض الدورة الودية هناك خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، الشناوي بنسبة كبيرة سيتواجد في معسكر المنتخب، ومباراة بيراميدز أمام الزمالك في السوبر المصري يوم الخميس المقبل ستحسم قرار حسام حسن النهائي بشأن ضم اللاعب.

واختتم، ارتياح داخل جهاز المنتخب بعد تطور مستوى أحمد فتوح مع الزمالك وتألق ناصر ماهر، وحسام حسن يراقب الثنائي لحسم الموقف النهائي من التواجد في المنتخب الفترة المقبلة.