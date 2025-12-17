قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيديو جراف

نسخة تمثال الحرية تنهار فجأة في البرازيل.. والسبب عاصفة عنيفة

كريم ناصر

انهارت نسخة طبق الأصل من تمثال الحرية الأمريكي، اليوم، في مدينة جوايبا جنوب البرازيل، جراء رياح قوية ضربت المنطقة.

وذكر موقع جي-وان الإخباري أن النصب التذكاري، الذي يقع أمام متجر «هافان» في المدينة، سقط من قاعدته تحت تأثير عاصفة شديدة بلغت سرعة الرياح خلالها نحو 90 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح الموقع أن التمثال تعرض لأضرار بالغة نتيجة الانهيار، مشيراً إلى أن ارتفاعه الكامل، بما في ذلك القاعدة، يصل إلى 35 متراً.

وأكدت السلطات المحلية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وأن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية فقط.

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

منتخب مصر تحت 16 عاما

منتخب مصر تحت 16 عامًا يواجه اليابان وديًا للمرة الثانية استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

ليفاندوفسكي

شيكاغو فاير يفتح باب الدوري الأمريكي أمام ليفاندوفسكي

شوبير

مصمم وأيامه باتت معدودة.. شوبير يكشف عن رحيل لاعب الأهلي

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

