علاء إبراهيم: مستحيل أن ينافس الزمالك على الدوري هذا الموسم واتحدى أي حد

توقع علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، إن نادي الزمالك لن ينافس على الدوري الممتاز في هذه النسخة .



وقال إبراهيم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: فوز الزمالك على طلائع الجيش ليس مقياسا والأبيض يعاني من أزمات واضحة منذ بداية الدوري الممتاز .



وأضاف: الفوز بمباراة ليس مؤشراً على منافسة الزمالك على لقب الدوري، ومن المستحيل ان ينافس الزمالك على الدوري هذا الموسم واتحدى اي حد يقول عكس ذلك .



وتابع: بطولة السوبر المصري ستكون قوية واتوقع ان يفوز بيراميدز على الزمالك، وفوز الاهلي على سيراميكا والنهائي سيكون بني اهلي وبيراميدز .



وواصل: الأهلي المرشح الأول لحصد بطولة السوبر المصري رغم التعادل في آخر مباراتين في الدوري الممتاز.