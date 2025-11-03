قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: المخزون الحالي من الأسلحة النووية يكفي لتفجير الكوكب 150 مرة
تراجع الدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين
أفغانستان.. زلزال شمال البلاد يودي بحياة 7 أشخاص ويصيب 150
حسام حسن يتواصل مع ليفربول والسيتي لإنهاء أزمة صلاح ومرموش
ترامب: ضغطت على نتنياهو وسأجبر حماس على نزع سلاحها
ترامب: لا أنفي شن عمليات برية في فنزويلا.. وأيام مادورو معدودة
بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة
منة جلال: الحالة الصحية لأحمد الحلواني سيئة ويحتاج للدعاء
أسعار الحديد اليوم الإثنين 3-11-2025 محليا وعالميا
الرئيس الكولومبي: أخشى من اغتيالي بعد العقوبات الأمريكية
صدام مرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول والمنتخب بسبب محمد صلاح ومرموش
5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
علاء إبراهيم: مستحيل أن ينافس الزمالك على الدوري هذا الموسم واتحدى أي حد

رباب الهواري

توقع علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، إن نادي الزمالك لن ينافس على الدوري الممتاز في هذه النسخة .
 

وقال إبراهيم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: فوز الزمالك على طلائع الجيش ليس مقياسا والأبيض يعاني من أزمات واضحة منذ بداية الدوري الممتاز .


وأضاف: الفوز بمباراة ليس مؤشراً على منافسة الزمالك على لقب الدوري، ومن المستحيل ان ينافس الزمالك على الدوري هذا الموسم واتحدى اي حد يقول عكس ذلك .


وتابع: بطولة السوبر المصري ستكون قوية واتوقع ان يفوز بيراميدز على الزمالك، وفوز الاهلي على سيراميكا والنهائي سيكون بني اهلي وبيراميدز .


وواصل: الأهلي المرشح الأول لحصد بطولة السوبر المصري رغم التعادل في آخر مباراتين في الدوري الممتاز.

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

الأرصاد الجوية

أمطار رعدية بهذه المناطق| الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. والقاهرة 27 درجة

حالة الطقس

حالة الطقس فىدي أسوان اليوم 3-11-2025

أوقاف دمياط

انطلاق الدراسة بمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد البحر بدمياط

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد| نقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. وانتظام توافد طلاب الثانوية العامة على مقرات المحاضرات العلمية

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

