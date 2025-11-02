رغم فوز الأبيض.. خالد الغندور ينتقد حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش

انتقد الإعلامي خالد الغندور، حكم مباراة الزمالك و طلائع الجيش في مباراة اليوم ، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب الغندور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لما تكون النقاط سليمة على كتف ناصر ماهر، وعلى رجل محمود فتح الله ، والفار يقول هدف سليم يبقي شغل اللجان أو اللي عاملين فيها فاهمين روح عرفني فين النقطة الغلط، عشان جهاز الفار يغلط في التسلل والخطوط نزلت و اللي ما بيشوفش شاف".

وأضاف أن ناصر ماهر أحرز هدف فريق الزمالك الثاني في شباك طلائع الجيش بالدقيقة 48 ، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وأنهى فريق الزمالك الشوط الأول بالتقدم علي نظيره فريق طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يتغير الحال كثيرا داخل فريق الزمالك في مباراة طلائع الجيش عنه في عهد البلجيكي يانيك فيريرا المدرب السابق.