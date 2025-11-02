إسلام صادق يشيد بأداء عبد الرؤوف بعد بعد فوزه الأول مع الزمالك

علق الاعلامي والناقد الرياضي إسلام صادق علي فوز نادي الزمالك على حساب ضيفه طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"عبد الرؤوف"يبدأ مهمته الصعبة مع الزمالك بثلاثية في مرمى الطلائع واستعادة جزء من هيبة الأبيض قبل السوبر!".



تغلب فريق الزمالك علي نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك في شباك طلائع الجيش ناصر ماهر هدفين والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف فيما سجل محمد عاطف هدف الطلائع الوحيد.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 22 نقطة واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك عند عشر نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز.