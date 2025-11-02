بعد فوز الزمالك وبيراميدز .. جدول ترتيب الدوري المصري

حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري

كما فاز بيراميدز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش وبيراميدز على الاتحاد كالتالي:

1- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة.

2- الزمالك 22 نقطة.

3- الأهلي 22 نقطة.

4- بيراميدز 20 نقطة.

5- المصري 19 نقطة.

6- وادي دجلة 19 نقطة.

7- إنبي 18 نقطة.

8- غزل المحلة 16 نقطة.

9- زد إف سي 16 نقطة.

10- مودرن سبورت 16 نقطة.

11- البنك الأهلي 15 نقطة.

12- سموحة 15 نقطة.

13- بتروجيت 15 نقطة.

14- الجونة 15 نقطة.

15- حرس الحدود 12 نقطة.

16- فاركو 12 نقطة.

17- الإسماعيلي 10 نقاط.

18- طلائع الجيش 10 نقاط.

19- المقاولون العرب 9 نقاط.

20- الاتحاد السكندري 8 نقاط.

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط.