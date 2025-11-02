محمد وليد يقود شباب المقاولون للفوز على فاركو في دوري الجمهورية

حقق فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2005 فوزاً مهماً على فريق فاركو، وذلك ضمن منافسات من دوري الجمهورية للشباب، حيث انتهت المباراة بفوز المقاولون بنتيجة 1-0.

أقيمت المباراة على ملعب المقاولون، وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد وليد،و بهذا الفوز يواصل شباب المقاولون العرب تقديم أداء مميز في الدوري .

يترأس الجهاز الفني للفريق الكابتن يسري عبد الغني،رئيس القطاع، فيما يشرف الكابتن محمد عبد العزيز زيزو فنيا على فرق الشباب والناشئين.

ويشرف الدكتور إبراهيم البطل على مدربي حراس المرمى، بينما يتولى الكابتن عبد الفتاح صالح مهمة المدير الإداري.

ويقود الكابتن محمد سعد الفريق فنياً، بمساعدة الكابتن سعد عبد الباقي كمدرب، والكابتن أحمد طنطاوي كمخطط للأحمال، والكابتن هاني عدلي كإداري، والكابتن أسامة الأطرش كأخصائي للإصابات.