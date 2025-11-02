قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيمن الجميل: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي يعبر عن قدرة مصر وحضارتها العريقة
رئيس الوزراء يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
حكم إطلاق عبارة الجمعة السوداء.. الإفتاء: يوم عظمه الله وجعل فيه ساعة استجابة
أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي ويؤكد: المتحف المصري الكبير هدية للبشرية والعالم
أحمد موسى: العالم يرى مصر بصورة مختلفة.. وحضور 79 وفدًا دوليًا جسَّد مكانتها وأمنها
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيا
أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة
سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"
وزير الرياضة: نؤهل منتخب ناشئي كرة اليد من سنين ..والمركز الثاني عالميا ليس هينا
أحمد موسى: نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ مصر.. والعالم كله يتحدث عن قوتنا الناعمة
أبو الغيط يؤكد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية ويدعو لتوحيد مؤسساتها
منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة
رياضة

في حضور أبوريدة .. منتخب مصر تحت 17 عاما يواصل استعداداته قبل انطلاق المونديال في قطر

إسراء أشرف

حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور المران الرئيسي لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، ضمن استعداداته النهائية قبل انطلاق منافسات كأس العالم في قطر.

وخلال الزيارة، عقد أبوريدة جلسة مع لاعبي المنتخب والجهاز الفني، أكد خلالها على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لتقديم أداء يليق باسم مصر وإسعاد الجماهير المصرية.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المواهب الكبيرة، القادرين على تمثيل مصر بشكل مشرف في المحفل العالمي، متمنيًا لهم التوفيق في مشوار البطولة.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس العالم يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة منتخب هايتي في افتتاح مبارياته بالبطولة.

