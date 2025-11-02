في حضور أبوريدة .. منتخب مصر تحت 17 عاما يواصل استعداداته قبل انطلاق المونديال في قطر

حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور المران الرئيسي لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، ضمن استعداداته النهائية قبل انطلاق منافسات كأس العالم في قطر.

وخلال الزيارة، عقد أبوريدة جلسة مع لاعبي المنتخب والجهاز الفني، أكد خلالها على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لتقديم أداء يليق باسم مصر وإسعاد الجماهير المصرية.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المواهب الكبيرة، القادرين على تمثيل مصر بشكل مشرف في المحفل العالمي، متمنيًا لهم التوفيق في مشوار البطولة.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس العالم يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة منتخب هايتي في افتتاح مبارياته بالبطولة.