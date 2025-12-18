القبض على شخص يوجه الناخبين بالمحلة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء القائم على النشر بقيام مستقلى عدد من سيارات "الميكروباص" بدفع الناخبين نحو الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين مقابل مبالغ مالية بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها ، وبمواجهته قرر أنه متعاقد على توصيل وردية عمال أحد المصانع الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة ، وقيامه بنقلهم للإدلاء بأصواتهم دون التدخل فى العملية الإنتخابية أو منحهم مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





