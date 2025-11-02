3 إصابات في صفوف الزمالك رغم الفوز على طلائع الجيش بثلاثية

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي خوان بيزيرا ومحمد صبحي وأحمد فتوح لاعبو الفريق خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي أن البرازيلي خوان بيزيرا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لبعض الفحوصات لتحديد حجم الإصابة.

وأضاف الجهاز الطبي أن محمد صبحي شعر بإجهاد عضلي وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبداله وتم الاطمئنان على حالته.

وكشف الجهاز الطبي عن تعرض أحمد فتوح لالتحام قوي خلال اللقاء، وتم الاطمئنان على اللاعب وحالته مستقرة.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.

حصل ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم ناصر ماهر الجائزة في أرضية الملعب، عقب انتهاء اللقاء.

قال مصدر بنادي الزمالك إن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بحصول محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق الأسبق على حكم رسمي من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد يقضي بأحقية اللاعب في الحصول على 5 ملايين و2361 جنيه من نادي الزمالك بعد رحيله عن الفريق.

وأضاف المصدر أن الخطاب تم إحالته للشؤون القانونية بنادي الزمالك للتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر لمحمد أشرف روقا.

وكان الزمالك سبق وأعلن إنهاء التعاقد مع محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق السابق بالتراضي وحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به قبل أن يتقدم اللاعب بشكوى ضد النادي ويحصل على حكم لصالحه.