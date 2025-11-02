قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيمن الجميل: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي يعبر عن قدرة مصر وحضارتها العريقة
رئيس الوزراء يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
حكم إطلاق عبارة الجمعة السوداء.. الإفتاء: يوم عظمه الله وجعل فيه ساعة استجابة
أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي ويؤكد: المتحف المصري الكبير هدية للبشرية والعالم
أحمد موسى: العالم يرى مصر بصورة مختلفة.. وحضور 79 وفدًا دوليًا جسَّد مكانتها وأمنها
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيا
أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة
سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"
وزير الرياضة: نؤهل منتخب ناشئي كرة اليد من سنين ..والمركز الثاني عالميا ليس هينا
أحمد موسى: نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ مصر.. والعالم كله يتحدث عن قوتنا الناعمة
أبو الغيط يؤكد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية ويدعو لتوحيد مؤسساتها
منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

3 إصابات في صفوف الزمالك رغم الفوز على طلائع الجيش بثلاثية

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي خوان بيزيرا ومحمد صبحي وأحمد فتوح لاعبو الفريق خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

 وأكد الجهاز الطبي أن البرازيلي خوان بيزيرا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لبعض الفحوصات لتحديد حجم الإصابة.

وأضاف الجهاز الطبي أن محمد صبحي شعر بإجهاد عضلي وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبداله وتم الاطمئنان على حالته.

وكشف الجهاز الطبي عن تعرض أحمد فتوح لالتحام قوي خلال اللقاء، وتم الاطمئنان على اللاعب وحالته مستقرة.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.

حصل ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم ناصر ماهر الجائزة في أرضية الملعب، عقب انتهاء اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.

 قال مصدر بنادي الزمالك إن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بحصول محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق الأسبق على حكم رسمي من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد يقضي بأحقية اللاعب في الحصول على 5 ملايين و2361 جنيه من نادي الزمالك بعد رحيله عن الفريق.

وأضاف المصدر أن الخطاب تم إحالته للشؤون القانونية بنادي الزمالك للتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر لمحمد أشرف روقا.

وكان الزمالك سبق وأعلن إنهاء التعاقد مع محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق السابق بالتراضي وحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به قبل أن يتقدم اللاعب بشكوى ضد النادي ويحصل على حكم لصالحه. 

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

أرشيفية

بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

سعر استخراج الفيش الجنائى

سعر استخراج الفيش الجنائى 2025

رئيس جامعة الأزهر يستقبل وزير شئون المسلمين بسنغافورة

رئيس جامعة الأزهر يستقبل وزير شئون المسلمين بسنغافورة لبحث التعاون

لماذا ميز الله صلاة العشاء

لماذا ميز الله صلاة العشاء؟.. لـ8 معجزات تحدث لمن يحافظ عليها

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: منظومة القيم الإسلامية تحفظ للإنسان كرامته وتصون للمجتمع استقراره

بالصور

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

