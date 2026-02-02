قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ملحمة جديد لرجال الإسعاف.. سيدة بدوية تلد توأما في قلب الصحراء| تفاصيل

تؤام
تؤام
عبدالصمد ماهر

مفاجأة من العيار الثقيل شهدتها أسرة بدوية من قاطني قرية الشيخ الشاذلي، جنوب غرب مدينة مرسى علم بـ ١٥٠ كيلو في أعماق الصحراء الشرقية. 

المفاجأة جاءت على يد الأطقم التابعة لهيئة الإسعاف المصرية ، بعد نجاحهم في مساعدة سيدة بدوية داهمتها آلام المخاض بشكل مفاجئ على وضع مولودين توأم داخل سيارة الإسعاف، ليتبين لاحقًا أن كافة أفراد الأسرة كانوا يجهلون أن السيدة كانت حاملًا في طفلين توأم.

البدو هم فرسان صحراء مصر، يحفظون دروبها ووديانها عن ظهر قلب، كانوا وما زالوا جزءًا أصيلًا من تاريخ مصر ونسيجها وهناك في أعماق الصحراء الشرقية، حيث هيبة الجبال وشموخها، التي تؤكد عظمة وقدرة الخالق عز وجل، كنا على موعد جديد مع واقعة استثنائية مفعمة بالتفاصيل، ولادة جديدة على يد أطقمنا الإسعافية، ولكنها ولادة فريدة في كواليسها.

طرقات قوية متتابعة على باب وحدة إسعاف قرية الشيخ الشاذلي بعد منتصف الليل، طرقات معهودة للزميلين مصطفى جاد الكريم، مسعف، وزميله أحمد عيسى عبد الله، فني قيادة، لأنها دائمًا ما تأتي لتعلن احتياج أحد قاطني القرية للإسعاف بشكل عاجل.

زوجة حامل تتكئ على زوجها

 لم يتوقف رجال الإسعاف كثيرًا أمام عقارب الساعة وتوقيت الاستغاثة، ولم يغلبهم النعاس أو يعكر صفوهم وجود استغاثة في ذلك التوقيت، بل على النقيض من كل ذلك، استقبل رجال الإسعاف الأسرة البدوية الصغيرة بكلمات الطمأنينة؛ زوجة حامل تتكئ على زوجها، ومعهم والدة الزوجة.

أسئلة متتابعة ألقاها المسعف مصطفى على مسامع الزوج، بالتزامن مع انطلاق سيارة الإسعاف صوب مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، حول الوضع الصحي للزوجة، وهل تعاني من أي أمراض مزمنة وهنا اتضح أن هذه الولادة هي الأولى للسيدة عشرات الكيلومترات قطعتها سيارة الإسعاف وهي تشق ظلام الطريق صوب المستشفى، ولكن يشاء القدر أن تزداد آلام المخاض على السيدة بشدة، ليتبين أنها بدأت في وضع مولودها بشكل طبيعي. 

ولشدة تمرسه ولسابق خبرته، تمكن المسعف بهدوء من طمأنة السيدة وتهدئتها وتوجيهها لوضع مولودها في ولادة طبيعية كاملة، لتتهلل أسارير كافة أفراد الأسرة، التي زادت فردًا جديدًا وأثناء تجفيف الطفل وتحفيزه والتأكد من سلامة ممر الهواء وعدم وجود إفرازات تعوق تنفسه، وجد المسعف مصطفى أن السيدة على وشك وضع مولودها الثاني، لوهلة علت اندهاشة وجوه الجميع، ليصدح صوت الأب بالتهليل: توأم ليتبين أن الزوج وزوجته لم يعلما بأن الزوجة حامل في طفلين توأم حتى تلك اللحظة.

خلف مقود القيادة كان صوت فني القيادة أحمد عيسى ينساب عبر شبكة اللاسلكي لغرف القيادة والتحكم الخاصة بإدارة أسطول مركبات هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة البحر الأحمر، لإطلاعهم على التطورات لحظة بلحظة، ولتوفير دعم إضافي في حال الاحتياج لوجود توأم داخل سيارة الإسعاف. وفي الكواليس، تواصلت غرف القيادة مع مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم لاستقبال الطفلين.

داخل كابينة السيارة كان المشهد يناقض تمامًا ذلك الظلام الحالك الذي يحاوط مركبة الإسعاف من كل جوانبها في طريقها للمستشفى، مشهد يشع بالأمل والتفاؤل لأسرة صغيرة من فردين فقط، أصبحت أسرة كبيرة من زوجين وطفلين. وهناك أمام استقبال مستشفى جراحات مرسى علم، امتزجت كلمات الثناء والشكر على رجال الإسعاف مع صوت أذان الفجر وهم يودعون تلك الأسرة البدوية.

الصحراء الإسعافية أعماق الصحراء قرية الشيخ الشاذلي مدينة مرسى علم الإسعاف المصرية

