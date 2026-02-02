الصحة: 300 سيارة إسعاف لتقديم الخدمة الطبية للمرضى الفلسطينيين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الصحة، أعلنت رفع درجة الاستعداد بمنشآت الرعاية الصحية تزامنا مع فتح معبر رفح لاستقبال المرضى والجرحى الوافدين من قطاع غزة.


وأضافت وزارة الصحة، عن رفع درجة الاستعداد في المستشفيات المحيطة والأقرب إلى معبر رفح وتوفير وسائل الانتقال المناسبة للمرضى والجرحى ومرافقيهم الوافدين من قطاع غزة .

وتابعت: خطة تشغيلية شاملة تتضمن مشاركة 150 مستشفى استعدادا لاستقبال المرضى والجرحى من غزة، وأنه تم تجهيز نحو 300 سيارة إسعاف لتقديم الخدمة الطبية للمرضى الفلسطينيين وتجهيز 12 ألف طبيب و30 فريق انتشار سريع وفق متطلبات التدخل السريع.
 

كشف محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، عن الاستعدادات لخطوات ما بعد فتح معبر "رفح" من الجانبين، قائلًا: "معبر رفح البري بكل تأكيد مغلق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاستعدادات الآن بدأت في غزة لفتح المعبر من الجانبين".

وأضاف منصور، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار،: "عملُنا في غزة عمل إنساني، وهناك قوائم تنتظر فتح المعبر، لقائمة طويلة من الجرحى في انتظار الدخول للعلاج".

وعن مصير العملية التعليمية حاليًا في قطاع غزة، قال: "بدأت اللجنة المصرية في قطاع غزة بتجهيز المدارس، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي دمرها بشكل كامل، وبالفعل بدأت اللجنة المصرية الاستعداد بتجهيز مدارس داخل المخيمات، حيث يتم إعادة تدوير الأخشاب داخل مقرات اللجنة، وتهيئتها؛ لتكون مقاعد دراسية، رغم قلة الإمكانيات، وبدأت بتوزيع المقاعد على المدارس التي تتبع بشكل مباشر اللجنة المصرية أو خارج مخيماتها".

واصل: "اللجنة المصرية تهتم بالمسيرة التعليمية واستمراريتها، وذلك بعد توقف عامين للعملية الدراسية في غزة بسبب الحرب".

وعن عدد المدارس المتوقع تشغيلها، قال: "هناك 18 مدرسة داخل مخيمات اللجنة المصرية، وهناك مدرسة عبارة عن 250 خيمة في رفح، ومدرسة أيضًا وسط خان يونس عبارة عن 200 خيمة، بالإضافة إلى أنه قريبًا سيتم افتتاح مدارس في وسط قطاع غزة، ومدينة غزة، والشمال".

وشدد على أن الملف الخاص بالتعليم، بالغ الأهمية والحساسية، ومصيري بالنسبة لطلاب قطاع غزة، وبدأت اللجنة المصرية العمل عليه بقوة؛ لتشغيل المدارس، وعودة الطلاب إلى المدارس.

وعن آخر تطورات مخيم نتساريم، قال: "أصبح أكبر مخيم في مخيمات قطاع غزة بإجمالي 15 ألف خيمة شامل لتجهيز شامل، بنية تحتية، وشبكة كهرباء، وشبكة مياه، وحفر آبار للمياه، ومدارس، وعيادات طبية، وخدمات الإنترنت".

