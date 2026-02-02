أبلكيشين.. رئيس الضرائب تكشف عن ميزة جديدة للمنضمين للنظام المبسط

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائها مع غرفة التجارة النمساوية والشركات النمساوية العاملة داخل جمهورية مصر العربية، أن أحمد كجوك وزير المالية يثمن الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة جراء تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي أسهمت بشكل مباشر في رفع معدلات الالتزام الطوعي، شكّل دافعًا قويًا لإطلاق الحزمة الثانية استكمالًا لهذا النجاح، مشيرةً إلى أنه تم طرحها للحوار المجتمعي للاستماع إلى رؤى ومتطلبات شركاء التنمية، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، ترسيخًا لمبادئ الشراكة والشفافية.

واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب الميزة الإضافية الجديدة التي تقدمها وزارة المالية للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط، والتي تتمثل في إتاحة تمويل لتلك المشروعات مقدم من وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مؤكدة أن هذه الميزة تُضاف إلى المزايا المقررة بموجب القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والذي يقر تدرجًا في النسب الضريبية لضريبة الدخل بحد أقصى 1.5%، ويستهدف بالأساس طمأنة الممولين وتشجيعهم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الاستدامة المالية.

وفي السياق ذاته، أشارت رشا عبدالعال إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم 26 بندًا، تركز بشكل أساسي على دعم الممول الملتزم، من خلال تخفيض مدة رد ضريبة القيمة المضافة ، إلى جانب مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، كشفت رئيس مصلحة الضرائب عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول خاص بضريبة التصرفات العقارية، يتيح للأشخاص الطبيعيين الإخطار بالتصرف وسداد الضريبة المستحقة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف إلكترونيًا، والحصول على المخالصة بسهولة ويسر، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تُمكّن مجتمع الأعمال من إبداء الرأي والتعقيب على مسودات القوانين والقرارات وغيرها من اصدارات المصلحة وذلك قبل إطلاقها.

وإستكمالا للمزايا المقدمة ، أوضحت رشا عبدالعال، التطور في منظومة المقاصة المركزية بما ييسر إجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين/المكلفين، إلى جانب إصدار دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة وفقًا للمعايير الدولية، مع الإعلان عن البدء في وضع الآليات اللازمة للفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات، واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين علي نتائج فحص تسعير المعاملات.