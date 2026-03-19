بعد نجاح دور القاضية.. هانيا فهمي تودع فرصة أخيرة وتحتفل بانتهاء التصوير

أنهت الفنانة هانيا فهمي تصوير مشاهدها بالكامل في مسلسل فرصة أخيرة، معلنة الاحتفال بـ«فركش» العمل، وذلك بالتزامن مع الأيام الأخيرة من موسم دراما رمضان، بعد رحلة تصوير مكثفة امتدت طوال الشهر.

وشاركت هانيا جمهورها أجواء انتهاء التصوير، معربة عن سعادتها بردود الفعل التي حصدتها على مدار الحلقات، خاصة بعد تألقها اللافت في دور القاضية «فريال»، والذي اعتُبر من أبرز مفاجآت الموسم، كونه يجسد للمرة الأولى تقريبًا نموذج القاضية الأنثى داخل الدراما المصرية بشكل محوري ومؤثر.

وتمكنت هانيا من لفت الأنظار بأدائها المتوازن وتقمصها الدقيق للشخصية، حيث ظهرت بثقل وحضور قوي داخل قاعة المحكمة، ونجحت في تقديم صراع داخلي واضح في تحولات «فريال» ما بين الالتزام بالقانون والبحث عن الحقيقة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير مع تصاعد أحداث قضية «مريم».

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم محمود حميدة وطارق لطفي، إلى جانب سينتيا خليفة وماهينور حمدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عادل سلامة.

ولم يقتصر حضور هانيا فهمي هذا الموسم على «فرصة أخيرة» فقط، بل تألقت أيضًا في مسلسل رأس الأفعى، حيث قدمت شخصية «عُلا» شقيقة مراد، ضمن أحداث العمل الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، مؤكدة حضورها القوي وتنوع اختياراتها خلال موسم رمضان.

بهذا الظهور المميز، تُعد هانيا فهمي واحدة من أبرز الوجوه التي فرضت نفسها بقوة خلال الموسم، بعد نجاحها في تقديم شخصيتين مختلفتين، جمعت بين الجدية القانونية في «فرصة أخيرة» والبعد الاجتماعي في «رأس الأفعى»، لتختتم موسمها الفني بنجاح ملحوظ مع انتهاء التصوير واقتراب عرض الحلقات الأخيرة.