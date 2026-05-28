الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسوان يوجه بتكثيف الحملات المرورية وتطبيق القانون بحزم خلال عيد الأضحى

محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إدارة المرور والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بالإستمرار في تكثيف الحملات والدوريات المرورية خلال فترة عيد الأضحى المبارك وما بعدها، مع تطبيق أقصى درجات الحزم القانوني تجاه المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين أو تعرقل الحركة المرورية.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تتابع عن كثب الحالة المرورية بجميع المراكز والمدن، مشدداً على أهمية التواجد الميداني الفعّال للتعامل الفوري مع أي سلوكيات غير منضبطة، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

أسفرت الحملات المكثفة التي تم تنفيذها حتى الآن عن تحقيق النتائج التالية:

تحرير 110 مخالفة مرورية متنوعة بمختلف المراكز والمدن.

سحب 18 رخصة قيادة لمخالفات متنوعة.

ضبط 13 حالة مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقد استأثرت مدينة أسوان بالنسخة الأكبر من هذه الإجراءات، حيث شهدت تحرير 79 مخالفة مرورية (بنسبة 72% من إجمالي المخالفات)، وسحب 10 رخص، وضبط 8 حالات مخالفة.

وشدد المهندس عمرو لاشين على تكثيف الانتشار المروري في المناطق الحيوية، والطرق الرئيسية، ومحيط المتنزهات العامة، وأماكن التجمعات، مع رصد والتعامل الحاسم مع المخالفات الخطرة، وفي مقدمتها: القيادة المتهورة، السير عكس الاتجاه، والمواقف العشوائية.

واختتم المحافظ بتأكيده على أن الدولة تضع سلامة المواطن في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين والزائرين خلال أيام العيد.

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

