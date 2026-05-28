محافظ أسوان يتابع نحر الأضاحي مجانا داخل 15مجزرا خلال العيد

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى فى إستقبال الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، وذبحها بالمجان داخل 15 مجزر حكومى وخاص بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين وضمان سلامة الأضاحى وفق الإشتراطات الصحية والبيطرية .

وأكد الدكتور جمعة مكى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بمتابعة أعمال الذبح داخل المجازر المختلفة ، حيث تواصل الفرق البيطرية أعمالها على مدار أيام العيد للإشراف الكامل على الأضاحى والتأكد من سلامتها قبل وأثناء الذبح ، مع تقديم الخدمة بالمجان للمواطنين والجمعيات والمؤسسات الخيرية .

جهود اليوم الأول

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن جهود اليوم الأول أسفرت عن الكشف وذبح 305 أضحية بالمجان داخل المجازر المعتمدة ، وشملت :

عدد 106 أضحية خاصة بالأهالى .

عدد 199 أضحية خاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية .

وأشار الدكتور جمعة مكى إلى أن الأضاحى الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية تضمنت :

عدد 180 أضحية تابعة لـ مؤسسة مصر الخير .

عدد 8 أضاحى تابعة لـ جمعية الأورمان .

عدد 8 أضاحى تابعة لجمعية النهضة النسائية للتنمية بكوم أمبو .

عدد 2 أضحية تابعة لجمعية كفالة اليتيم بكوم أمبو .

عدد 1 أضحية تابعة لجمعية تنمية المجتمع بكوم أمبو .

جهود متنوعة

وأكد مدير الطب البيطرى بأسوان إستمرار أعمال الذبح المجانى داخل المجازر طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، مع رفع درجة الإستعداد القصوى وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة .

ومن جانبه شدد المهندس عمرو لاشين على أهمية إستمرار التنسيق بين مديرية الطب البيطرى والجهات المعنية لتوفير كافة التسهيلات أمام المواطنين والجمعيات ، مع الإلتزام الكامل بالإجراءات الصحية والبيطرية داخل المجازر ، بما يحقق سلامة الأضاحى ويحافظ على صحة المواطنين .

عكست جهود مديرية الطب البيطرى بأسوان خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك حالة من الجاهزية والتنظيم فى إستقبال وذبح الأضاحى بالمجان داخل المجازر المعتمدة ، وسط متابعة ميدانية مستمرة لتقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين والجمعيات الخيرية بمختلف أنحاء المحافظة .