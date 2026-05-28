فحص ملابسات مشاجرة بسبب ركن سيارة بمدينة 6 أكتوبر

تحولت أولوية ركن سيارة إلى مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص في إحدى المناطق بمدينة 6 أكتوبر، بعدما تصاعد الخلاف بشكل مفاجئ وتبادل الطرفان الاعتداءات وسط حالة من الفوضى بالشارع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية بين طرفين، سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي وتبادل للسباب، وسط حالة من التوتر بين المتواجدين، قبل أن يتدخل عدد من الأهالي والمارة لمحاولة السيطرة على الموقف ومنع تفاقم الأزمة.

وأكد شهود عيان أن المشاجرة تسببت في تجمع عدد كبير من المواطنين بمحيط الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص ملابسات الحادث، وسماع أقوال الشهود، والعمل على تحديد هوية أطراف المشاجرة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.